رئيس الوزراء الإسرائيلي في زيارة لألمانيا الشهر الوشيك قبل الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

سيلتقي يائير لابيد مع أولاف شولتز لمناقشة الطلب الألماني لشراء نظام أرو 3 الإسرائيلي المضاد للصواريخ.

يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد ألمانيا الشهر الوشيك، لمناقشة المستشار الألماني "الطلب الألماني لشراء نظام أرو 3 الإسرائيلي المضاد للصواريخ" قبل حضور الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمقرر عقدها في الأسبوع الذي يبدأ في 20 سبتمبر/ايلول الوشيك.

وسيلتقي يائير لابيد مع المستشار الألماني أولاف شولتز، على وجه الخصوص لمناقشة الطلب الألماني لشراء نظام أرو 3 الإسرائيلي المضاد للصواريخ. وكانت المفاوضات قد بدأت بالفعل مع رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، في بداية عام 2022، ومن المتوقع أن تستمر لبعض الوقت بسبب تعقيد الاتفاقية، التي تمت الموافقة عليها من حيث المبدأ.

غير أن إسرائيل تريد أن تتأكد من تداعيات مثل هذه الصفقة، بينما في السياق الجديد بعد غزو روسيا لأوكرانيا، تهتم أوروبا بشكل متزايد بشراء أنظمة متطورة لأسلحة دفاعية وهجومية.

وكان وزير الدفاع الألماني مورتن بودسكوف، قد صرح، الخميس المنصرم، "نحن نواجه وضعا خطيرا في أوروبا. هناك حرب في أوروبا. لقد خرجنا للتو من وباء كورونا ، والنقطة المشتركة بين (الأزمتين) هي أنهما تسببا في مشاكل لأمننا في 'الإمداد".وتابع "جميع الدول المشاركة تعهدت بتقديم الدعم وأنشطة التدريب وإزالة الألغام وبعض التبرعات الملموسة".

لم يتم الإعلان عن المبالغ الدقيقة للتبرعات من جميع البلدان، بما في ذلك فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، لكن الدنمارك أعلنت عن مظروف إضافي بقيمة 114 مليون دولار ليصل بذلك إلى ما يقرب من 417 مليونًا منذ بدء الغزو الروسي. .