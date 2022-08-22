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وزير الأمن الإسرائيلي يؤكد أن "هناك مناطق في القدس يمكن أن تكون عاصمة للفلسطينيين"

i24NEWS

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رئيس حزب أزرق أبيض ووزير الدفاع بيني غانتس يتحدث خلال حدث لحزب أزرق أبيض في تل أبيب ، 21 مارس 2022.
Avshalom Sassoni/Flash90رئيس حزب أزرق أبيض ووزير الدفاع بيني غانتس يتحدث خلال حدث لحزب أزرق أبيض في تل أبيب ، 21 مارس 2022.

غانتس، "هناك قرى في الشرق يسميها الفلسطينيون القدس وليست في منطقة القدس الحضرية، من الممكن تحديدها كعاصمة لهم"

أكد وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الإثنين، أن "هناك بعض أماكن داخل القدس يمكن للفلسطينيين اعتبارها عاصمة لهم"، مشددا "على أن القدس هي العاصمة الموحدة لدولة إسرائيل".

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جاءت تصريحات بيني غانتس، في مقابلة مع راديو 103 اف ام قائلا: "لا أرى كيف يمكننا الاستمرار في التسوية (مع الفلسطينيين) في السنوات المقبلة، لكن يجب أن نبدأ في العملية للحد من الصراع وتعزيز الأمن".

وتابع غانتس في تصريحه موضحا: أن "هناك قرى في الشرق يسميها الفلسطينيون القدس وليست في منطقة القدس الحضرية من الممكن تحديدها كعاصمة لهم"، لكن حسب قوله، "هذه مسائل ينبغي النقاش فيها النهاية، وأن القدس ستبقى موحدة".

ومن جانب آخر، شدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي إيزنكوت، الذي انضم إلى حزب الوحدة الوطنية برئاسة غانتس الأسبوع المنصرم قبل الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على "ضرورة الانفصال عن الفلسطينيين".

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