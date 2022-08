لابيد للرئيس الفرنسي: يجب عدم منح إيران تنازلات إضافية في مفاوضات الاتفاق النووي

رئيس الحكومة الإسرائيلية يوضح للرئيس الفرنسي بأن إسرائيل غير ملتزمة بأي اتفاق سيبرم مع ايران

تحدث رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد اليوم الاثنين مع الرئيس الفرنسي عمانويل ماكرون موضحا له أن إسرائيل تعارض العودة الى الاتفاق النووي، وإنها لن تكون ملتزمة فيه.

وقال البيان الصادر عن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية أن كلا الزعيمان تحدثا بصورة مطولة عن قضية النووي الايراني. رئيس الحكومة لابيد كرر على ضرورة وجود رسالة واضحة لعدم وجود تنازلات إضافية مع الايرانيين. وقال إن لابيد قال لماكرون بأن :"اسرائيل ستواصل عمل كل شيئ لمنع ايران من الوصول الى قدرات نووية".

وشدد لابيد بأن الايرانيين يواصلون إدارة مفاوضات حول العرض الاوروبي، لكنها عرضت أمامهم بأنها قبول أو رفض Take it or leave it، كما حذر أن العرض الاوروبي يتضمن عوامل جديدة تتجاوز حدود الاتفاق الاصلي، وإنها ستمهد الطريق لضخ الكثير من رأس المال للنظام الإرهابي وللتعاظم العسكري لايران. وشدد الرئيس الفرنسي من جانبه في المحادثة على الالتزام لمنع حصول ايران على سلاح نووي.

في مقابل الضغوطات التي تمارسها إسرائيل في اطار المحاولة لإحياء الاتفاق النووي، وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل عبر بعد ظهر اليوم عن أمله بأن ترد الولايات المتحدة بصورة ايجابية للعرض الذي قدمه ممثل الاتحاد الاوروبي في المباحثات النووية. وأضاف بأن جواب ايران، والذي تدرسه الولايات المتحدة حاليا "معقول" بنظره.