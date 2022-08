تقرير:طائرة إدارية إسرائيلية تهبط في العاصمة السعودية الرياض

كشف الصحافي الإسرائيلي ايتاي بلومنطال في تغريدة عبر موقعه في تويتر بأن طائرة إدارية إسرائيلية هبطت اليوم في العاصمة السعودية الرياض.

وقال بلومنطال في تغريدته "لمحبي التطبيع: طائرة إدارية إسرائيلية (T7-WZZ) تعمل لصالح شركة "شينو تعوفاه"(شركة طيران اسرائيلية دولية خاصة) هبطت قبل وقت قصير في العاصمة السعودية الرياض. حتى التطبيع الكامل مع توقف "ديبلوماسي" في عمان". وارفقت التغريدة بصورة تشمل تفاصيل عن الطائرة.