تقرير:طائرة إدارية إسرائيلية تهبط في العاصمة السعودية الرياض

يأتي هذا على ضوء التقارير عن تطبيع محتمل بين إسرائيل والسعودية

كشف الصحافي الإسرائيلي ايتاي بلومنطال في تغريدة عبر موقعه في تويتر بأن طائرة إدارية إسرائيلية هبطت اليوم في العاصمة السعودية الرياض.

وقال بلومنطال في تغريدته "لمحبي التطبيع: طائرة إدارية إسرائيلية (T7-WZZ) تعمل لصالح شركة "شينو تعوفاه"(شركة طيران اسرائيلية دولية خاصة) هبطت قبل وقت قصير في العاصمة السعودية الرياض. حتى التطبيع الكامل مع توقف "ديبلوماسي" في عمان". وارفقت التغريدة بصورة تشمل تفاصيل عن الطائرة.

https://twitter.com/i/web/status/1561718397955620864 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ويشار الى أن السعودية سمحت لشركات الطيران للتحليق فوق أجوائها خلال رحلاتها إلى إسرائيل بما يشمل الطائرات الاسرائيلية، وحصلت الشركات الاسرائيلية "إل عال، ويسرائير، وأركيع" على الموافقة السعودية مطلع الشهر، وهي سارية المفعول، لكن عدم حصول هذه الشركات على موافقة سلطنة عمان للتحليق فوق أجوائها اعاق تنفيذ القرار السعودي.

في أعقاب توقيع "اتفاقيات إبراهيم" وزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الى الشرق الأوسط، انتشرت تكهنات بأن السعودية ستكون التاليه بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل. وبحسب تقرير صادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب قبل أسبوع ذكر أنه "في السنوات الأخيرة، ظهر تغيير هام وإن كان تدريجيا وبطيئا في العلاقات مع إسرائيل في المملكة العربية السعودية" وتابع بــأنه "رغم وجود علامات على تنازلات محتملة من جانب السعودية بما يتعلق بالعلاقات مع إسرائيل، لكن من المقدر أن الدفء المتوقع بالعلاقات سيكون بنموذج مختلف عن اتفاقيات إبراهيم".