رأي: من موسكو مجللين بالخوف - لماذا يفر الروس من حرب أوكرانيا؟

الشعور باللامبالاة والعجز هو الذي يقود الناس إلى الاختباء من المشاكل التي هي أكبر من أن يتمكنوا من حلها

قبل ستة أشهر، غزت روسيا أوكرانيا، لتبدأ أكبر نزاع مسلح واسع النطاق في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

بعد أسبوعين غادرت موسكو، وتركت شقتي الجديدة ووظيفة أحلامي ومعظم أصدقائي وعائلتي. لم يكن لدي خطة. كان معي حقيبتان، تذكرتا ذهاب باتجاه واحد إلى اسطنبول، وابني البالغ 12 عامًا، ويحمل اسم جدي الذي ولد في خاركيف، شرق أوكرانيا.

السؤال الأكثر شيوعًا الذي يُطرح عليَّ بشكل شبه يومي بعد الانتقال إلى إسرائيل هو "لماذا غادرت؟" لكني حين أقول فورًا "بسبب الحرب" فأنا لا أرد على السؤال المحير، بل إنه يثير جولة تالية من الأسئلة التي من المحتمل أن يجد نفسه كل مهاجر روسي هذه الأيام يجيب عليها: "لكن موسكو لا تتعرض للقصف، كيف أثرت الحرب عليك؟" ، "تقصد هل هربت من العقوبات؟ "،" هل أرادوا القبض عليك؟ "

ليس ذلك، أنا لم أفعل، هم لم يفعلوا. في الواقع، إنهم يفضلون أن أرحل وأن يفعل ذلك الآلاف مثلي، كما قال المسؤولون الروس منذ بداية الحرب - لا تحتاج البلاد إلى "خونة" ، والمقصود أي شخص لا يدعم الغزو.

الصدمة والخوف

أتذكر الأسبوعين الأولين كمزيج من التصديق والشعور بالذنب الفظيع. يمكنك أن ترى الناس يبكون في المترو، في المكتب، في محل البقالة. لم يتكلف أحد عناء السؤال عما حدث أو إن كانوا بحاجة إلى المساعدة. ساد شعور عام بالحزن.

لكن في الوقت نفسه، كان هناك أمل. مثل الكثيرين من حولي، لم أكن أعتقد أن "العملية العسكرية الخاصة"، كما أطلق عليها الكرملين، ستستمر كل هذه المدة. بالتأكيد، سيخرج الناس إلى الشوارع عندما يبدأ أبناؤهم بالموت على خط المواجهة. بالتأكيد، لن يتحمل الاقتصاد الروسي العقوبات. بالتأكيد، لن يسمح الغرب لبوتين بالاستمرار - على الرغم من أن ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014 لم يثر رد فعل غربي يكفي لمنع الرئيس الروسي من بدء هذه الحملة.

بمرور الأيام، أصبح من الواضح أن الأسوأ لم يأت بعد. وذلك عندما سيطر الخوف. بدأ الناس في مغادرة روسيا لتجنب التعبئة المحتملة والاتهامات المتعلقة بالاحتجاجات السلمية، أو لمجرد استخدام كلمة "حرب" فيما يتعلق بأفعال موسكو في أوكرانيا.

ومع ذلك، لم أغادر موسكو خشية أن يُلقى بي في السجن بسبب توقيعي على رسائل وعرائض مناهضة للحرب، وهي الآن جريمة جنائية يمكن أن تؤدي بك إلى السجن لمدة 15 عامًا بتهمة "تشويه سمعة القوات العسكرية الروسية". لم أغادر أيضًا لأنني عانيت لعدم امتلاكي بطاقات ائتمان لأتجول في متاجري المفضلة.

غادرت لأنني لم أستطع تحمل فكرة إنفاق ضرائبي على الأسلحة التي تقتل الأوكرانيين. لأنني لم أرد أن يتعلم ابني في المدرسة أن الحرب كانت "حتمية" ومبررة بطريقة ما.

لست بحاجة إلى سماع صواريخ تحلق فوق رأسك لتعلم أن بلدك في حالة حرب. يمكنك رؤيتها في العدد المضاعف من رجال الشرطة في الشوارع، وعلى واجهة مسرحك المفضل، قبل أن تكسوه لافتة بحرف Z - رمز دعم "للعملية العسكرية الخاصة". ناهيك عن المواقع المحجوبة، والقائمة المتزايدة باستمرار من المدونين والفنانين والأساتذة والناشطين والصحفيين الذين تم الإعلان عنهم "عملاء أجانب" حين قالوا إنه يجب وقف الحرب.

حينئذ والآن

ولكن إذا فتحت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، فهناك صورة مختلفة تمامًا. ستشعر وسائل الإعلام الأجنبية بالصدمة من حقيقة أن الحياة اليومية في المدن الروسية الكبيرة لم تتغير كثيرًا - فلا تزال الحفلات الصيفية تقام ورحلات نهاية الأسبوع وافتتاحات الحانات والمهرجانات الموسيقية كلها باقية. الأشخاص الذين نشروا في بداية الحرب صورًا مروعة من بوتشا وماريوبول، ينشرون الآن صورًا ذاتية من الشاطئ تحت عنوان "أفضل صيف في حياتي".

هؤلاء الذين غادروا يتهمون أولئك الذين بقوا باللامبالاة وعدم التعاطف. أشك في أنه أمر عادل. إن الشعور باللامبالاة والعجز هو الذي يقود الناس إلى الاختباء من المشاكل التي هي أكبر من أن يتمكنوا من حلها في فقاعتهم المريحة.

لقد رأيت ذلك يحدث مع أصدقائي الذين انتقلوا من البحث المحموم عن طرق للهجرة، إلى مناقشة تجديد شقتهم أو روتين التدريب في غضون أسابيع. هل توقفوا عن الاهتمام؟ لا، ما زالوا يتابعون الأخبار، لكن لا يمكنك البكاء لفترة طويلة.

اللامبالاة على العكس من ذلك يمكن أن تستمر لسنوات، كما حدث مع الحرب السوفييتية الأفغانية. لكن ما أشهده بعد ستة أشهر هو غضب متصاعد ليس موجهًا لمن بدأ الحرب بل ضد الروس العاديين المطالبين بوقفها.

لقد استغرق الأمر مني بعض الوقت لأفهم من أين أتت هذه المشاعر. لكنني أدركت بعد ذلك أنه عندما لا يُعرض على أمة بأكملها أي شيء آخر غير العقاب الجماعي، فإنها تثير الاستياء حتى بين الروس الذين يعارضون الحرب.