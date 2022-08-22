الشاباك يوجه تحذيرا شديدا للسلطة الفلسطينية مطالبا "عدم التدخل بالانتخابات الإسرائيلية"

يـأتي هذا في أعقاب اجتماع كان عقد بين ماجد فرج وقادة القائمة المشتركة

أفاد موقع N12 الإسرائيلي بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) بعث تحذيرا شديدا الى قادة السلطة الفلسطينية وحذرهم من أي محاولة من قبلهم للتدخل بالانتخابات الإسرائيلية، فيما ردت السلطة على ذلك: لا نتدخل بالانتخابات في إسرائيل.

على الصعيد القضائي، ينص القانون المنفذ للاتفاقية المؤقتة على التزام السلطة الفلسطينية بالعمل بصورة تحترم سيادة إسرائيل. إسرائيل عملت مسبقا لمنع أنشطة من هذا القبيل في سياقات أخرى ونفذت القانون مع المتورطين بالسابق.

ويعمل جهاز الشاباك خلال السنوات الأخيرة لمنع أي تدخل أجنبي بالانتخابات في إسرائيل من قبل دول وجهات أخرى، والتحذير الذي تم نقله الى المسؤولين في السلطة الفلسطينية هو جزء من هذا النشاط، وافيد أن لدى جهاز الشاباك مخاوف من تدخل جهات ايرانية وروسية بالانتخابات، وهذه المخاوف قادت لانطلاق "العملية من أجل الديموقراطية" والتي تركز بشكل أساسي بالجهات الايرانية والروسية التي تحاول التدخل وبحسب الشبهات لخلق بلبلة واستقطاب في إسرائيل عن طريق نشاط يتركز في شبكات التواصل الاجتماعي.

وقبل أيام أفادت N12 بأن رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج أجرى اجتماعين مع رؤساء القائمة المشتركة عبر خلالها عن مخاوف السلطة الفلسطينية من نسبة التصويت المنخفضة في المجتمع العربي والامكانية لعودة نتنياهو الى السلطة.

وعقبت السلطة الفلسطينية ردا على التقرير السابق والتقرير الحالي بأنهم أوضحوا للممثلين الإسرائيليين أنه لا توجد أية نوايا للسلطة بالتدخل بالانتخابات وأن كل الاجتماعات التي تجريها مع أعضاء الكنيست، إن كانوا عربا أو يهودا، هي مباحثات سياسية عادية وليست أكثر من ذلك.