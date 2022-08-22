الليلة تنطلق أول رحلة إسرائيلية فوق الأجواء السعودية

يأتي هذا بعد ثلاثة اسابيع من الموافقة السعودية للسماح للطائرات الاسرائيلية بالتحليق فوق أجوائها

ستقلع الليلة أول رحلة لشركة طيران إسرائيلية وتحلق فوق الأجواء السعودية، حيث ستنطلق طائرة لشركة "اركيع" الاسرائيلية الى جزيرة سيشل وستمر من فوق الأجواء السعودية، وسيقصر هذا فترة الرحلة بشكل كبير.

وبحسب قناة N12 فإنها ستكون المرة الأولى التي تقوم بها شركة إسرائيلية بالتحليق فوق الأجواء السعودية. وتأتي الرحلة بعد ثلاثة أسابيع من منح الموافقة السعودية للشركات الإسرائيلية بالتحليق فوق أجوائها.

شركات الطيران الإسرائيلية لا زالت تنتظر موافقة سلطنة عمان للتحليق فوق أجوائها في طريقها الى تايلاند ووجهات أخرى في الشرق الأقصى. والسبب أن مسار الرحلة في هذه الرحلات يشمل السعودية وسلطنة عمان، ولذلك تطلب تسيير هذه الرحلة الموافقة العمانية، وفي حال حصول لذلك فإن الشركات الإسرائيليية ستتمكن من تسيير رحلات أقصر وأسعار أرخص.

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