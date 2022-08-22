بن آند جيري تفشل في معركتها منع بيع مثلجاتها في مستوطنات الضفة الغربية

رفضت المحكمة الأمريكية طلب Ben & Jerry بإصدار أمر منع أولي وقررت أن صانعة الآيس كريم فشلت في إثبات أنها ستتعرض

خسرت شركة بن آند جيري هذا المساء (الاثنين) دعوى قضائية ضد شركتها الأم يونيليفر، وستكون قادرة على المضي في اعتماد الترتيب الذي سيسمح ببيع المثلجات التي تحمل العلامة التجارية الشهيرة في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية.

وبحسب النشر في N12 فقد تصدرت المحاكمة قضية بيع الحقوق الحصرية لبيع المثلجات الشهيرة لصاحب الامتياز الإسرائيلي في جميع أنحاء البلاد. بينما حاولت شركة بن آند جيري بكل قوتها عدم السماح ببيع مثلجاتها خارج الخط الأخضر، الذي يفصل بين اسرائيل ومناطق الضفة الغربية، وادعت شركة يونيليفر أنها لا تملك السلطة لمقاضاة الشركة الأم.

وادعت شركة المثلجات ومقرها فيرمونت في الدعوى القضائية أن بيع الاسم الشهير وعلامة يونيليفر التجارية في إسرائيل إلى شركة محلية ينتهك اتفاقية شراء Ben & Jerry منذ عام 2000 ويتعارض مع "قيمها الأساسية". فيما زعمت شركة يونيليفر أن التسوية لم تسمح لـ Ben & Jerry's بالطعن في الصفقة التي تمت حزيران/ يونيو المنصرم.

رفضت المحكمة الأمريكية طلب Ben & Jerry بإصدار أمر منع أولي وقررت أن صانعة الآيس كريم فشلت في إثبات أنها ستتعرض لأذى لا يمكن إصلاحه في حالة إجراء التسوية الجديدة. وقال القاضي إن ادعاء Ben & Jerry بأن التسوية يمكن أن تؤدي إلى بيع منتجات إضافية من شأنها أن تنقل رسالة مخالفة لرسالة العلامة التجارية هو أمر يبقى ضمن دائرة التكهن.