تقرير: مقتل ضابط كبير في الحرس الثوري الإيراني في سوريا

قتل في سوريا فجر الإثنين، كان في مهمة استشارية في سوريا. ولم ترد تفاصيل أخرى عن ملابسات وفاته.

ذكرت وكالة “مهر” الإيرانية، أن قياديا رفيعا في القوة البرية للحرس الثوري الإيراني "أبو الفضل عليجاني” قتل في سوريا فجر الإثنين، كان في مهمة استشارية في سوريا. ولم ترد تفاصيل أخرى عن ملابسات وفاته.ومن المقرر أن يتم نقل جثة عليجاني إلى إيران خلال الأيام القادمة، وإقامة جنازة له، بحسب الوكالة الإيرانية.

وأشارت منظمة إيران الدولية ومقرها لندن إلى أن عليجاني، الذي ينحدر من أصفهان في وسط إيران، لم يكن عضوًا في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي يركز على العمليات خارج الحدود الإقليمية، بل كان عضوًا في القوات البرية العادية.

والأحد، قُتل القيادي والمسؤول الأمني في الحرس الثوري الإيراني خالد السلامة "أبو عقيل"، في ظروف غامضة في مدينة الميادين، حيث تسيطر المليشيات الإيرانية شرق دير الزور.

وأفاد موقع "بلدي نيوز"، المحلي الإخباري، بأن المسؤول الأمني لدى الحرس الثوري الإيراني خالد السلامة الملقب بـ"أبو عقيل" قتل، صباح الأحد، في مدينة الميادين.

ورغم أن تقارير وسائل الإعلام السورية تشير إلى الغارات الإسرائيلية "المزعومة" في بعض الأحيان؛ ومع ذلك ، لم ترد أي تقارير عن غارات إسرائيلية في سوريا وقت مقتل عليجاني.

ووقع أحدث هجوم إسرائيلي مزعوم في 14 أغسطس / آب في طرطوس بشمال غرب سوريا ، قيل إنه استهدف قائدا إيرانيا.

نفذت الولايات المتحدة أيضًا عمليات قتل مستهدفة لأعضاء الحرس الثوري الإيراني ، وعلى الأخص في يناير/كانون الثاني 2020 عندما أدى هجوم بطائرة بدون طيار في العراق إلى مقتل قاسم سليماني ، قائد فيلق القدس.