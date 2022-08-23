English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • لبنان: انهيار جزء جديد من الجهة الشمالية من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

لبنان: انهيار جزء جديد من الجهة الشمالية من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

i24NEWS

دقيقة 1
صورة تظهر كتابات على جدار جسر يطل على مرفأ بيروت، 9 أغسطس / آب 2020.
AFP Photo/ANWAR AMROصورة تظهر كتابات على جدار جسر يطل على مرفأ بيروت، 9 أغسطس / آب 2020.

صنف من أقوى 10 انفجارات في العالم أدى إلى مقتل 213 شخصا. وجرح وإعاقة ما لا يقل عن 6 آلاف مواطن لبناني

أكدت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم الثلاثاء، انهيار جزء جديد من الجهة الشمالية من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت، بعدما وكانت صومعتين على الأقل تعرضتا للانهيار في المرفأ، في 4 أغسطس/آب الجاري.وأكد مسؤولون أن المزيد منها قد ينهار في أي وقت.

Video poster

وكانت سلطات اللبنانية قد أخلت المنطقة المحيطة من العاملين في مرفأ بيروت، وحضرت قوة من الإطفاء تحسبا لأي انهيار محتمل.

ويتهم ناشطون السلطات السياسية بالتقصير في الحفاظ على هذا المعلم وتنظيفه من أطنان القمح المتبقية في الصوامع، بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب 2020.

ويثير ملف الصوامع الكثير من الجدل في لبنان، بين مطالب أهالي الضحايا بالحفاظ عليه كجزء من الذاكرة الجماعية، وبين الدعوات الرسمية ومن بعض القوى السياسية لهدمه بالكامل.

وفي 4 أغسطس/آب 2020 وقع انفجار كبير في مرفأ بيروت صنّف من أقوى 10 انفجارات في العالم أدى إلى مقتل 213 شخصا. وجرح وإعاقة ما لا يقل عن 6 آلاف مواطن لبناني من مختلف الطوائف، إضافة إلى بعض الأجانب.

كما تسبب بانهيار وتصدع ما لا يقل عن 70 ألف وحدة سكنية في محيط مرفأ بيروت، فضلا عن الخسائر المادية التي لا تعوض في حرم المرفأ وإيراداته المالية التي ترفد خزينة البلاد بمئات المليارات اللبنانية، وحجم الدمار الذي لحق به وبصوامع القمح التي لم تعد صالحة للاستعمال، ويمكن أن تتداعى في أي لحظة ليعاد بناؤها من جديد..

تلقت هذه المقالة 0 تعليق