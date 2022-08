دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي: المداهمات الإسرائيلية للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية "مقلقة للغاية"

أصدر منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بيانا أمس الاثنين قال فيه إن الكتلة "تشعر بقلق عميق إزاء المداهمات (الإسرائيلية) على ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية".

وتابع البيان أن "الاعتقالات والاستجوابات التي طالت أعضاء الجمعيات كانت بمثابة "تقليص مقلق لمساحة المجتمع المدني" في الأراضي الفلسطينية".

في الأسبوع الماضي، داهمت القوات الإسرائيلية مكاتب العديد من المجموعات الحقوقية الفلسطينية في رام الله، على خلفية الإعلان عنها من قبل وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس على أنها تعمل كذراع لمنظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ونفت المنظمات هذا الادعاء واتهمت إسرائيل بمحاولة إسكات الانتقادات.

يذكر أن القوات الإسرائيلية قامت أمس بإغلاق أبواب المداخل، وتركت إخطارات خلال المداهمة معلنة إغلاقها.