دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي: المداهمات الإسرائيلية للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية "مقلقة للغاية"

"الاعتقالات والاستجوابات التي طالت أعضاء المنظمة كانت بمثابة "تقليص مقلق لمساحة المجتمع المدني"

أصدر منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بيانا أمس الاثنين قال فيه إن الكتلة "تشعر بقلق عميق إزاء المداهمات (الإسرائيلية) على ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية".

وتابع البيان أن "الاعتقالات والاستجوابات التي طالت أعضاء الجمعيات كانت بمثابة "تقليص مقلق لمساحة المجتمع المدني" في الأراضي الفلسطينية".

في الأسبوع الماضي، داهمت القوات الإسرائيلية مكاتب العديد من المجموعات الحقوقية الفلسطينية في رام الله، على خلفية الإعلان عنها من قبل وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس على أنها تعمل كذراع لمنظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ونفت المنظمات هذا الادعاء واتهمت إسرائيل بمحاولة إسكات الانتقادات.

يذكر أن القوات الإسرائيلية قامت أمس بإغلاق أبواب المداخل، وتركت إخطارات خلال المداهمة معلنة إغلاقها.

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في العام الماضي، صنفت إسرائيل ست منظمات غير حكومية فلسطينية على أنها منظمات إرهابية، بما في ذلك اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، و"الضمير"، الذي يمثل الأسرى الأمنيين الفلسطينيين في المحاكم العسكرية الإسرائيلية، ومؤسسة الحق، ومنظمة الدفاع عن الأطفال الدولية في فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي.

أثارت هذه الخطوة إدانة دولية فضلا عن شجبها من قبل أصوات داخل الدولة اليهودية. وفي تموز/يوليو الفائت قال الاتحاد الأوروبي إنه سوف يجدد تمويله لمؤسسة الحق - إحدى أقدم المنظمات الحقوقية الفلسطينية - بعد أن لم يجد أي دليل يدعم الادعاءات الإسرائيلية.