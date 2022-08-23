مسؤول إيراني: "يمكننا تدمير إسرائيل حتى بدون أسلحة نووية"

أمير علي:"حتى بدون سلاح نووي يمكننا تدمير اسرائيل عدة مرات ويمكننا فعل ذلك بالرؤوس الحربية التقليدية ".

قال قائد القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني،أمس أمير علي حاجي زاده، اليوم الثلاثاء،"حتى بدون سلاح نووي يمكننا تدمير اسرائيل عدة مرات ويمكننا فعل ذلك بالرؤوس الحربية التقليدية ".

يأتي ذلك في نفس اليوم الذي اعترفت فيه الولايات المتحدة بتزايد فرص توقيع اتفاق نووي ورحبت بتحرك طهران في هذا الاتجاه.

في تغريدة حول تصريح أمير علي حاجي زاده، كتبت المتحدثة الدولية باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، كيرين هجيوف، "يسعى النظام الإرهابي الإيراني إلى إبادة إسرائيل. إنهم لا يحاولون حتى إخفاء ذلك ".

ومن جهته أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس سير المباحثات والتنازلات الإيرانية في شأن التنازل عن شطب الحرس الثوري من قائمة التنظيمات الإرهابية.

وقال برايس في إفادة صحفية الليلة المنصرمة: "لا تزال هناك قضايا تحتاج إلى حل ، وثغرات موجودة". واضاف "نحن نعمل باسرع وقت ممكن لصياغة رد مناسب على تعليقات ايران على مسودة وثيقة الاتحاد الاوروبي".وأضاف في الإيجاز أن الولايات المتحدة "شجعت تخلي إيران عن مطالب مستحيلة" مثل إلغاء تعريف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية ، قائلا "ما زلنا بحاجة إلى توضيح بعض الأمور".