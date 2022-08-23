تقرير: الشاباك يكشف مخططات حفيد كبار الحاخامات لإيذاء الفلسطينيين في الضفة الغربية

اعترف المشتبه به بالشبهات حول تحويل غرفته في المدرسة الدينية إلى مختبر متفجرات وتخطيطه تسليح المستوطنات

كشفت هيئة البث الرسمية كان حدشوت في تقرير أعدته أمس الإثنين عن اعتقال الشاباك لحفيد كبار الحاخامات الحريدييين، الحاخام حاييم كانييفسكي والحاخام أهارون يهودا شتاينمان، قبل شهر ونصف بشبهة التآمر على تنفيذ جريمة على خلفية قومية، صنع الأسلحة، المتاجرة بالأسلحة، حيازة الأسلحة وتصنيع مواد متفجرة منزلية.

وبحسب التقرير فقد اعترف المشتبه به بكل ما نسب إليه الشاباك من شبهات ابتداء من تحويل غرفته في المدرسة الدينية الداخلية في موديعين عيلييت، إلى مختبر متفجرات، وتخطيطه لتسليح تلال المستوطنات بالعبوات والمواد المتفجرة لتنفيذ عمليات تدفيع الثمن ضد الفلسطينيين.

"كانت الخطة إنشاء خلية سرية للحريديين، والأمر لا يهدف إلى ثقب إطارات في الشيخ جراح. بل خطة منهجية بمستوى عمل الخليات السرية". يتابع "أ" ويقول: "كل شحنة كانت مصنوعة من بارود وقنينة غاز وعبوة برينجلز فارغة. كل شحنة تكلف حوالي 40 شاقل. الشحنة الأولى انفجرت بيدي عندما رميتها خارج الغرفة.

وتم القبض على المشتبه به (أ) يوم الجمعة الفائت عقب الاشتباه بتهديده لمحقق في وحدة التحقيق والاستخبارات المركزية التابعة للشرطة، وهدد بمحاصرة المدرسة الدينية التي يدرس فيها بعبوات ناسفة.

يذكر أن وزير الأمن الداخلي عومر بارليف سبق وأدان منظمتي ’لا فاميليا’ و’لاهافا’ في أعقاب الحوادث التي تورطوا فيها خلال مسيرة الأعلام التي تقام في القدس، مشيراً إلى توجهه "إلى المستشار القضائي للحكومة بهدف دراسة الامكانية لإخراج ’لا فاميليا’ و’لاهافا’ خارج القانون، بوصفهما مجموعة صاخبة ومتصلبة.أنوي التوجه مجددا للمستشارة القضائية للحكومة بهدف إخراجهم من القانون. بدون أدنى شك بأنهم يلحقون الأذى بأمن دولة إسرائيل، والأمن الداخلي، ويضرون بقاسمنا المشترك الواسع".