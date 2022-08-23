نصر الله عن الترسيم: "ننتظر بعض الأيام وتهديدات وزير الأمن الإسرائيلي لا قيمة لها"

وكان نصر الله يرد على غانتس الذي قال سابقا إن "التصعيد في الشمال، من شأنه أن يقود إلى عدة أيام من القتال"

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أمس الإثنين، معقبا على مسألة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل إن "من انتظر عشر سنوات ينتظر بعض الأيام" وأضاف "آخر واحد كان عم بهدد غانتس وكل هذه التهديدات لاقيمة لها لدينا وخطابنا واضح وننتظر الأيام المقبلة لنبني على الشيئ مقتضاه".

وكان نصر الله يرد على وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس الذي قال قبل ساعات من خطابه إن "التصعيد في الشمال، من شأنه أن يقود إلى عدة أيام من القتال".

وفي وقت سابق من مساء الإثنين، أعلن مكتب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بو صعب، أنه جرت محادثة هاتفية بينه وبين الوسيط الأمريكي في قضية الحدود البحرية عاموس هوكشتين.

وتحدثت تقارير مؤخرًا عن أن "إسرائيل ولبنان تقتربان من التوقيع على اتفاق لترسيم الحدود البحرية الاقتصادية بينهما، وأفيد بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد اجتمع سرا مطلع الشهر الجاري، مع الوسيط الأمريكي الخاص عاموس هوكشتين، وبحسب القناة "13" وصل الوسيط إلى منزل لابيد في تل أبيب فورا بعد جولة المشاورات التي أجراها في لبنان".

وجاءت أقوال نصر الله بمناسبة مرور 40 عاماً على تأسيس الحزب رسميًا و 16 عاما على حرب لبنان الثانية.