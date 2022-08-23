الخارجية التركية: "السلطة الفلسطينية ترحب بتطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل"

الخارجية التركية:"الفصائل السياسية المختلفة التي تمثل الشعب الفلسطيني تريد استمرار الحوار بين تركيا وإسرائيل"

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، أن "إعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل لا تعني أن تركيا ستغيّر سياستها في الشرق الأوسط وستقدّم تنازلات بشأن القضية الفلسطينية"واضاف، "يرغب القادة الفلسطينيون أكانوا من حركة فتح أو حماس في أن نطبع علاقتنا مع إسرائيل"

وبحسب الوزير ، فإن "الفصائل السياسية المختلفة التي تمثل الشعب الفلسطيني تريد استمرار الحوار بين أنقرة والقدس. وقال جاويش أوغلو للصحفيين إن مرشح سفير لإسرائيل سيتم تقديمه إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في "الأيام المقبلة".

وأكد جاويش أن الفصائل الفلسطينية "يقولون إن الأمر مهم أيضا بالنسبة لهم... وسيخدم هذا الحوار القضية الفلسطينية"، وذلك في وقت تستعدّ أنقرة لاستقبال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الثلاثاء.

واستمرت المحادثات بين تركيا وإسرائيل لعدة أشهر من أجل إتمام الاتفاقات حول آليات إعادة العلاقات والتطبيع بينهما.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إن "تجديد العلاقات مع تركيا هو أمر مهم للاستقرار الإقليمي، بالإضافة إلى أنها خطوة اقتصادية مهمة للغاية"وتابع عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: "متابعة للاستنتاجات التي تم التوصل إليها خلال زيارتي إلى أنقرة مع وزير الخارجية التركي، وبعد حديثي مع أردوغان، وفي ضوء التطورات الإيجابية في العلاقات الإسرائيلية التركية خلال العام المنصرم، قرر الجانبان العودة إلى التمثيل الدبلوماسي الكامل بينهما".

وكانت إسرائيل وتركيا قد أعلنتا استئناف العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل بين البلدين، بما في ذلك إعادة تعيين السفراء والقناصل في تل أبيب وأنقرة.

بدأ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أمس الاثنين، زيارة إلى تركيا تستغرق ثلاثة أيام بدعوة من الرئيس أردوغان. لم تُصدر سلطات السلطة الفلسطينية حتى الآن أي تصريحات علنية بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين القدس وأنقرة.