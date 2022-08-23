الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يعتقل 18 فلسطينيا مطلوبا بشبهة تنفيذ "عمليات عدائية"

خلال العملية ألقى فلسطينيون الحجارة والزجاجات الحارقة وأطلقوا النار على الجنود، أسفر عن إصابة مركبة عسكرية.

نفذت قوات الجيش الإسرائيلي، إلى جانب قوات الشاباك وشرطة الحدود الإسرائيلية، أنشطة لمكافحة الإرهاب في الضفة الغربية ليل الاثنين والثلاثاء، خاصة في الخضر، أبو ديس، دانابا، فرعون، الفندق، خربة أبو لحم ترمس. آية ودير دبوان وسلواد.

ورصد جنود الجيش الإسرائيلي اثنين من المشتبه بهم وهم يلقون زجاجات حارقة بالقرب من كيبوتس ميغدال عوز وألقوا القبض على فلسطيني، وخلال عمليات تفتيش في المنطقة بعد إلقاء القبض على الشخص، عثر الجنود على سلاح مرتجل. كما عمل الجنود في بلدتي حوسان والخضار واعتقلوا إرهابيين اثنين آخرين.

كما نفذ جنود الجيش الإسرائيلي عمليات في نعلين واعتقلوا مطلوبين اثنين وشخص آخر في نفرين.وأثناء اقتحام الجيش لطوباس، ألقى فلسطينيون الحجارة والزجاجات الحارقة وأطلقوا النار على الجنود، أسفر ذلك عن إصابة مركبة عسكرية. ولم ترد انباء عن وقوع اصابات.

وفي السياق ألقت شرطة الحدود القبض على أربعة مشتبه بهم بحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة غير المشروعة في بلدة كاتانا بحسب ما أفاد به المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية صباح الثلاثاء.