وزير الخارجية الروسية يهاجم إسرائيل "بشدة" بسبب الهجمات المنسوبة لها في سوريا

جاء هذا خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد

هاجم وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف اليوم "الهجمات المنسوبة الى إسرائيل"في سوريا، وذلك في مؤتمر صحافي مع نظيره السوري فيصل المقداد، حيث صرح بأن روسيا تواصل دعم سوريا وتتوقع من إسرائيل احترام السيادة السورية.

وقال لافروف "ندين بشدة الممارسة الخطيرة للهجمات الإسرائيلية في الأراضي السورية" وتابع "نطالب من إسرائيل احترام قرارات مجلس الأمن الدولي- وفوق كل شيئ احترام السيادة السورية وسلامة أراضيها".

وتأتي الإدانة الروسية بعد أسبوع من الهجوم المنسوب ألى إسرائيل في مدينة طرطوس الساحلية وفي منطقة دمشق، والتي اسفرت عن مقتل ثلاثة جنود سوريين بحسب تقارير سورية، ونفذ الهجوم من مقاتلات حربية نفذت هجماتها من المجال الجوي اللبناني. وقال مسؤولون استخباراتيون لرويترز أن أهداف الهجوم كانت ايرانية.

الوزير السوري من جانبه قال في المؤتمر الصحافي بأن بلاده تدعم "الأنشطة الروسية" في أوكرانيا والتي لا زال الكرملين يصفه بأنها "عملية عسكرية" تهدف إلى إخراج النازيين من البلاد.