وزير الأمن الإسرائيلي: سنبذل أقصى جهودنا للتأثير على الاتفاق النووي"

في حين طالب بينيت الرئيس الأمريكي جو بايدن عدم التوقيع على الاتفاق النووي

على خلفية التقارير عن تقدم بالمفاوضات بين ايران والدول العظمي، تطرق وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس الى الاتفاق الذي يتشكل، وذلك على ضوء التقديرات المتصاعدة لدى قيادة جهاز الأمن الاسرائيلي بأن الاتفاق قريب من التوقيع.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي قبل جلسه حزبة الأسبوعية:"إننا على علاقة مع شركائنا الأمريكييين ومع دول المنطقة المهددة من ايران بصورة ليست أقل منا، وبالطبع بدون أن ننزل الى التفاصيل التي تتعامل مع قدراتنا بالدفاع عن أنفسنا والاهتمام بالامور التي تضمن أمن إسرائيل لسنوات كثيرة. نحن سنبذل أقصى جهودنا للتأثير على الاتفاق. يجب التذكر- هذا ليس اتفاقا بيننا وبين الايرانيين، إسرائيل ليست طرفا في هذا الاتفاق. وهي تعرف حماية حرية نشاطها بقدر ما يتطلب الأمر".

كما طالب رئيس الحكومة البديل نفتالي بينيت اليوم الرئيس الأمريكي جو بايدن عدم التوقيع على الاتفاق مع ايران وقال :"ايضا في المرات التي ظهر بها أن الأمر قريب، نجحنا بإقناع أصدقائنا في البيت الأبيض عدم الرضوخ للطلبات الايرانية، وآمل ان يكون هكذا هذه المرة".

وعلى صعيد متصل، افاد موقع "معاريف" أنه علم بأن موقف رئيس الموساد ددي برنياع الذي قال دائما إن الاتفاق الذي يجري تشكيله "كارثة استراتيجية" ، وإنه يجب بذل أقصى الجهود لإقناع الولايات المتحدة عدم القيام بذلك، تحول مؤخرا الى الموقف المهيمن في الجهاز الأمني.