مسؤول أمني إسرائيلي لـi24news: إسرائيل تترقب إطلاق صواريخ من اليمن في حالة الحرب مع حزب الله

المسؤول الإسرائيلي يقول إن "الخطر الحقيقي الذي تواجهه إسرائيل يكمن في اليمن"

قالت مصادر أمنية إسرائيلية لمراسلنا أدهم حبيب الله إنها لا تستبعد إمكانية حصول مواجهة عسكرية بين حزب الله وإسرائيل خلال الفترة المقبلة .

وأشارت المصادر إلى أن تصفية قيادات تابعة للحرس الثوري في عمليات منسوبة لإسرائيل زعزعت الثقة في طهران وأثارت هلعا لدى الحرس الثوري، ولذلك تسعى إيران من خلال حزب الله توجيه ضربة قوية من خلال عملية عسكرية من شأنها إعادة قواعد الاشتباك بين الطرفين.

والمح مصدر أمني رفيع المستوى خلال حديث مع مراسلنا إلى أن الخطر الحقيقي الذي تواجهه إسرائيل يكمن في اليمن وأن إمكانية استهداف إسرائيل من قبل جماعة أنصار الله الحوثي بات أمرا واقعيا وبتنسيق بين الحوثيين وحزب الله.

وأضاف المسؤول الأمني أن حزب الله يقوم بخداع إسرائيل من خلال تسليط الأضواء على الجبهة الشمالية، ولكن إسرائيل تأخذ بعين الاعتبار إمكانية فتج جبهة من الجنوب عن طريق المسيرات الحوثية .