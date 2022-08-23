إسرائيل:نتنياهو يطالب رؤساء حزبي "الصهيونية الدينية" و"عوتسماه يهوديت" خوض الانتخابات سوية

تأتي هذه المطالبة لضمان عدم ضياع أصوات اليمين بعد خوضهما الانتخابات بصورة منفصلة

طالب رئيس المعارضة ورئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو حزبي "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريش، و"عوتسماة يهوديت" برئاسة ايتمار بن غفير، خوض الانتخابات في قائمة واحدة، وقال عبر شريط فيديو نشره بمواقع التواصل "إن خوض الانتخابات معا فقط سيضمن حكومة بدون المشتركة".

وأضاف نتنياهو في شريط الفيديو :"أتمنى النجاح لكل المتنافسين في الانتخابات التمهيدية للصهيونية الدينية، وأنا متأكد إنه سيتم اختيار قائمة ممتازة. لجميعنا توجد مهمة واحدة- إقامة حكومة قومية قوية ومستقرة على مدار 4 سنوات. لهذا يجب علينا أولا أن نفعل شيئا واحدا - توحيد القوى وليس تقسيمها ".

وأضاف نتنياهو :"لذلك أطالب ’الصهيونية الدينية’ و’عوتسماه يهوديت’ خوض الانتخابات سوية، يجب عدم المخاطرة، فقط خوض الانتخابات سوية سيضمن تجاوز كلا الحزبين نسبة الحسم. توحيد القوى هو الأهم والأكثر الحاحا".

من جانبه رد سموتريش على أقوال نتنياهو وكتب عبر حسابه في تويتر :"سمعت تصريحات رئيس الحكومة السابق وبإذن الله المستقبلي، بنيامين نتنياهو، وأنا أوافقة وأطالب صديقي ايمار- تعال لنجلس بالفعل غدا بهدف حقيقي لدفع خوض مشترك لنجاح اليمين في الانتخابات".

كما رد النائب بن غفير هو أيضا على مطالبة نتنياهو وقال :"سيدي رئيس الحكومة السابق والمستقبلي، انت تعرف بشكل شخصي كم لاحقا على مدار شهر ونصف سموتريش لخوض وحدة متساوية، حددنا اجتماعات ألغاها سموتريش، وأخرى اتضح أنها كانت عبثا. حاولنا بكل الطرق حتى فهمنا أنه لا يوجد شريك. بتسلئيل يريد شيكلي ولديه معه مفاوضات. نحن نحترم قراره وسنبذل أقصى جهودنا لاستنفاذ أصوات اليمين".