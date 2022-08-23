الجيش الإيراني يبدأ غدا الأربعاء مناورات واسعة النطاق للطائرات المسيّرة

أضاف سياري إن المناورات ستقام "من المياه الدافئة للخليج الفارسي وبحر عمان في الجنوب"

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش سيبدأ اعتبارا من غدا الأربعاء، مناورات واسعة لطائراته المسيّرة على امتداد مساحة الجمهورية الإسلامية، تهدف الى إظهار "قوة" هذا السلاح ذي الدور المتنامي.

ونقل الموقع الالكتروني للتلفزيون الرسمي عن مساعد الشؤون التنسيقية لقائد الجيش الأميرال حبيب الله سياري قوله إن "المناورات ستجرى بمشاركة أكثر من 150 طائرة مسيّرة، وتشمل مساحات على امتداد البلاد"، موضحا أنها "المرة الأولى يتم فيها إجراء تدريب مشترك للطائرات المسيّرة على مستوى القوى الأربع لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمقر المشترك للدفاع الجوي".

والقوى الأربع للجيش هي الجوية والبرية والبحرية، والدفاع الجوي.

وأضاف سياري إن المناورات ستقام "من المياه الدافئة للخليج الفارسي وبحر عمان في الجنوب، الى الأجزاء الشرقية والغربية والشمالية والوسطى للبلاد"، معتبرا أن "المناورات التي لم يحدد مداها الزمني، ستعكس جزءا فقط من قوة الطائرات المسيّرة للجيش الإيراني التي تنفذ عمليات في مختلف مهمات الاستطلاع والمراقبة والهجوم".

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد عرض في أيار/مايو للمرة الأولى لقطات من قاعدة محصّنة تحت الأرض للطائرات المسيّرة تابعة للجيش، وذلك بعد أسابيع من كشف الحرس الثوري في آذار/مارس، عن قاعدة مماثلة له.

وسبق للقوات المسلحة الإيرانية اختبار أنواع مختلفة من هذه الطائرات.