السعودية تطلق سراح شاعر فلسطيني سجن 8 سنوات لإدانته بالردة

قال الفنان السعودي أحمد ماطر بتأثر شديد "هذا خبر عظيم. كأنه جبل وانزاح عن صدري".

أفادت منظمة القسط لحقوق الإنسان في السعودية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات قامت بإطلاق سراح الشاعر الفلسطيني أشرف فياّض الذي سُجن ثماني سنوات لإدانته بالردة.

وقالت المنظمة التي يوجد مقرها في لندن عبر تغريدة "إطلاق سراح الشاعر والفنان الفلسطيني أشرف فيّاض الذي انتهت محكوميته منذ (تشرين الأول) أكتوبر 2021".

وفي نفس السياق، أكّد الفنان السعودي أحمد ماطر إطلاق سراح صديق طفولته فيّاض مساء الإثنين في الرياض، وقال بتأثر شديد "هذا خبر عظيم. كأنه جبل وانزاح عن صدري".

وكان فياض الذي يبلغ من العمر 42 عاما، وهو لاجئ فلسطيني وُلد في السعودية ويعيش فيها، قد اتُهم بالردة عام 2014 بعد أن اتهمه مواطن سعودي بالترويج للإلحاد. وقضت محكمة سعودية بإعدامه في 2015، وخُفف الحكم إلى السجن ثماني سنوات والجلد 800 جلدة بعد الاستئناف.

وقال حقوقيون حينها إنّ عضوا في مجموعة ثقافية في مدينة أبها في الجنوب تقدم بشكوى ضد فياض.، وزعم أحد افراد المجموعة أنّه سمع فياض يقول كلاما ينم عن الكفر، فيما اتهمه رجل دين بالالحاد في مجموعة شعرية كتبها قبل سنوات.

وفي المحاكمة الأولى، قال شهود في المحكمة إن الرجل الذي اشتكى على فياض "يريد ان ينتقم منه". ونفى فياض أن تكون مجموعته الشعرية تروج للالحاد واعتذر عن تفسيرها كذلك.