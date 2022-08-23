بعد إعادة تطبيع علاقاتها مع إسرائيل: تركيا تستقبل الرئيس الفلسطيني بحفاوة

الرئيس الفلسطيني يعرب عن شكره للرئاسة التركية لدعمها القضية الفلسطينية

أكدت تركيا الثلاثاء ان اعادة تفعيل االعلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل لا تعني أن تركيا ستغيّر سياستها في الشرق الأوسط، في حين لقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يزور البلاد، استقبالا حارا.

واجتمع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع نظيره الفلسطيني الذي يزور تركيا للمرة الثانية خلال عام، وأجرى معه محادثات أعقبها عشاء خاص.

وتأتي زيارة عبّاس بعد أسبوع على إعلان تركيا وإسرائيل إعادة تفعيل العلاقات الكاملة بينهما وعودة السفراء إلى البلدين للمرة الأولى منذ أربع سنوات.

والثلاثاء صافح إردوغان مطوّلا نظيره الفلسطيني وحرص على مرافقته وصولا إلى القصر الرئاسي.وقال إردوغان خلال مؤتمر صحافي مشترك إن "الخطوات التي نقدم عليها في علاقاتنا مع إسرائيل لن تقلل من دعمنا للقضية الفلسطينية بأي شكل من الأشكال"، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وتابع الرئيس التركي"تركيا تدافع عن رؤيتها لحل (إقامة) دولتين على كل المنابر، وقد أظهرنا بوضوح ردّنا على الهجمات الإسرائيلية والضحايا المدنيين".

من جهته، لم يتطرّق عباس إلى العلاقات التركية-الإسرائيلية، لكنه شكر إردوغان على دعمه.وقال عباس "الشكر موصول للجمهورية التركية ومؤسساتها على ما تقدمه من دعم في جميع المجالات، والوقوف مع دولة فلسطين في المحافل الدولية كافة"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

ويعتبر مراقبون أن تركيا تسعى من خلال هذه الزيارة إلى تأكيد وقوفها إلى جانب حلفائها القدامى حتى وإن استأنفت العلاقات مع خصوم لهم.

وصرح وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، اليوم إن القادة الفلسطينيون يرغبون "أكانوا من حركة فتح أو حماس في أن نطبّع علاقتنا مع إسرائيل".وتابع "يقولون إن الأمر مهم أيضا بالنسبة لهم... وسيخدم هذا الحوار القضية الفلسطينية".