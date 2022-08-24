العراق: تعليق العمل بمجلس القضاء الأعلى والمحاكم والكاظمي يقطع زيارته لمصر ويعود لمتابعة الأحداث

جاءت خطوة مجلس القضاء الأعلى العراقي ردا على الاعتصام الذي نظمه أنصار التيار الصدري

قرر مجلس القضاء الأعلى العراقي، أمس الثلاثاء، تعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية، في ما قطع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، زيارته لمصر، وعاد إلى بغداد لمتابعة تطورات الأحداث.

وبحسب بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء فإن الكاظمي قطع زيارته لمصر، لمتابعة أداء القوات الأمنية العراقية في حماية مؤسسات القضاء والدولة. وحذر رئيس الوزراء العراقي من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية، حسب موقع العين الإخبارية.

وجاءت خطوة مجلس القضاء الأعلى العراقي ردا على الاعتصام الذي نظمه أنصار التيار الصدري أمام مقر المجلس.

وحمّل المجلس "الحكومة العراقية والجهة السياسية التي تقف وراء الاعتصام المسؤولية القانونية والنتائج المترتبة على ذلك".

ووسع أنصار التيار الصدري في العراق من دائرة احتجاجات لتمتد إلى مقر مجلس القضاء الأعلى بالمنطقة الخضراء ببغداد. ونصب أنصار التيار، خياما بهدف الاعتصام أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى، محددين مجموعة من المطالب، وفقا لوسائل إعلام عراقية.

ويطالب المتظاهرون بتحقيق خمسة مطالب رئيسية لهم تتمثل في: (حل البرلمان، تحديد الكتلة الأكبر، محاربة الفساد والفاسدين، فصل الادعاء العام عن مجلس القضاء مع التعديل، عدم تسيس القضاء).

ويتمسك زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بضرورة إحداث تغيير جذري للنظام السياسي والدستور في العراق، داعيا لانتخابات مبكرة بعد حل البرلمان.

وفي السياق أكد الكاظمي أن "حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب، "وطالب جميع القوى السياسية بالتهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني؛ للخروج بالبلد من أزمته الحالية. ودعا إلى اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية؛ من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة.