الجيش الأمريكي يعلن مهاجمته مواقع لجماعات مسلحة موالية لايران في سوريا

وشدد بيان الجيش الأمريكي على أن الضربات نفذت بتوجيه من الرئيس الأمريكي جو بايدن

أعلن الجيش الأمريكي الليلة عن مهاجمته منشآت ومواقع بنية تحتية تابعة للجماعات المسلحة الموالية لايران والمرتبطة مع الحرس الثوري الايراني في منطقة دير الزور جنوب سوريا وأفيد أن هذه الهجمات كانت بتوجيه من الرئيس الأمريكي جو بايدن. ويتزامن البيان مع الجهود المتواصلة في طهران وواشنطن للتوصل الى تسوية حول العودة للاتفاق النووي، وفي المقابل هناك فترة متوترة في هذه المنطقة التي شهدت عدة هجمات ضد القوات الأمريكية في المنطقة خلال الأيام الأخيرة.

وفي البيان الرسمي للقيادة المركزية الأمريكية كانت محاولة للتشديد أن الحديث يدور عن جماعات مرتبطة بالحرس الثوري، موضحة أن الحديث لا يدور عن هجمات ضد جهات ايرانية واضحة- إنما أذرعهم فقط بهدف حماية القوات الأمريكية من مخاطر هذه الجماعات.

وأشار البيان إلى أن "الهجمات الامريكية كانت ضرورية للدفاع، وحماية الأفراد الأميركيين، وان الولايات المتحدة اتخذت إجراءات متناسبة للحد من مخاطر التصعيد وتقليل مخاطر وقوع إصابات". ولم يتضح بعد حجم الأضرار التي تسببتها الغارات وليس من المعروف إن وقعت اصابات خلالها .

وعلى صعيد متصل ، اجتمع الليلة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي ايال حولتا مع نظيره الأمريكي جيك سوليفان، وأوضح سوليفان بأن الولايات المتحدة ستواصل التدخل بأمن إسرائيل وتضمن لها قدراتها لمواجهة التهديدات في المنطقة. وعبر حولتا خلال الاجتماع عن معارضة إسرائيل للعودة الأمريكية للاتفاق النووي مع ايران، والمخاوف من أن العودة للاتفاق ستتيح لايران ايضا تمويل نشاطاتها العدائية في المنطقة، في مقابل زيارة حولتا ايضا أعلن وزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس انه سيصل واشنطن الخميس بهدف مناقشة ملف الاتفاق النووي.