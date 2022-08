السفارة الاسرائيلية في الإمارات تنتقل الى مقرها الدائم في أبو ظبي

مع مرور عامين على الاعلان عن الاتفاقيات الابراهيمية، انتقلت السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي أمس الثلاثاء الى مقرها الدائم والمكون من طابقين في "أبراج الاتحاد" (الطابق الـ48 والطابق الـ 49).

وكتب السفير الإسرائيلي لدى الإمارات أمير حايك في تغريدة :"انه بعد عمل دؤوب فخورون وسعيدون ومتأثرون، قريبا سنجري حفل افتتاح رسمي" وارفق التغريدة مع صورة لمدخل المقر الجديد وإلى جانبه العلم الإسرائيلي, مبعوث حركة"حباد" في الامارات وضع مزوزاه على مدخل المقر الجديد مع السفير الإسرائيلي.

وكانت السفارة الاسرائيلية تعمل في مقر مؤقت في الطابق الـ 20 من نفس المبنى، وكلف إنشاء السفارة 12 مليون شاقل، بالاضافة خصص مبلغ 761 الف شاقل لشراء أثاث للسفارة. وذكر موقع "واينت" انه بالاضافة الى اقامة الممثليات الجديدة في دبي وأبو ظبي، فإنه تم شراء 16 من المقتنيات الفنية بقيمة 184 الف شاقل لمقر السفير في أبو ظبي.

وتضاف هذه الميزانيات التي خصصتها وزارة الخارجية للسفارة الاسرائيلية الدائمة في أبو ظبي الى 23 مليون أخرى خصصت لصالح إقامة مقر سفارة دائم في المغرب ومقر للقنصلية الاسرائيلية في دبي بدولة الامارات.