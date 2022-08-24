نصر الله يجتمع مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في بيروت

يأتي هذا الاجتماع على ضوء التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في المنطقة

اجتمع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله اليوم مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة في العاصمة اللبنانية بيروت، جاء هذا بحسب ما نقلته وسائل اعلامية مختلفة.

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن الجانبين ناقشا المواجهة الأخيرة بين الجهاد الاسلامي و إسرائيل في غزة مؤخرا، ووضع حركة الجهاد الاسلامي في الضفة الغربية وبشكل أساسي التنسيق بين أعضاء "محور المقاومة" "والمستجدات السياسية في المنطقة والادوار المتوقعة من كافة الأطراف".

ويشار الى أن نصر الله يواصل تهديداته لاسرائيل بسبب قضية المياه الاقتصادية بين إسرائيل ولبنان ومنصة كاريش، حيث اطلق عددا من التهديدات الشهر الماضي، القيادة الشمالية الاسرائيلية، سلاح الجو الاسرائيلي والبحرية الاسرائيلي والاستخبارات جاهزة لمواجهة اية استفزازات، وسيتواصل التأهب الأمني حتى بعد الأعياد اليهودية