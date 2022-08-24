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الجيش الإسرائيلي يعتقل 14 مطلوبا فلسطينيا في الضفة الغربية

i24NEWS

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القوات الإسرائيلية خلال عمليات مكافحة الإرهاب الليلية في الضفة الغربية ، 24 أغسطس ، 2022.
Israel Defense Forcesالقوات الإسرائيلية خلال عمليات مكافحة الإرهاب الليلية في الضفة الغربية ، 24 أغسطس ، 2022.

أكد الجيش الإسرائيلي أنه "صادر 3 بنادق أوتوماتيكية ومسدسات ووسائل قتالية"

اعتقل الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 14 فلسطينيا مشتبها به في غارات ليلية في الضفة الغربية، وذلك في إطار عملية "كاسر الأمواج" التي اندلعت بعد سلسلة من الهجمات على المدنيين الإسرائيليين في وقت سابق من هذا العام.

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وأكد بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.، أن "الجيش وجهاز الأمن الداخلي الشاباك وشرطة الحدود  قاموا بتنفيذ عمليات في جميع أنحاء الضفة الغربية".

Israel Defense Forces
Israel Defense Forcesصورة لجندي إسرائيلي خلال عملية ليلية لمكافحة الإرهاب في الضفة الغربية ، 24 أغسطس ، 2022.

وداهم الجيش الإسرائيلي، عدة مناطق من محافظات جنين ونابلس، ورام الله، وبيت لحم والخليل، مؤكدا أنه "صادر 3 بنادق أوتوماتيكية ومسدسات ووسائل قتالية"، مشيراً إلى أن "قواته تعرضت لأعمال عنف في بعض المناطق ألقيت عليه زجاجات حارقة عبوات ناسفة وحدث تبادل لإطلاق النار" بعد إلقاء القبض على شخصين في نابلس، وأردف أنه "لم يسجل إصابات بين جنوده".

وتم نقل المعتقلين للتحقيق معهم في جهاز الأمن الداخلي "الشاباك".

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