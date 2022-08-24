كوخافي يعلق على فيديو الجنود الإسرائيلين:"غير ملائمين لأن يكونوا مقاتلين"

الفيديو يوثق قيام جنود إسرائيليين بضرب فلسطينيين ، وقام الجيش بتوقيفهم عن الخدمة العسكرية

بعد ساعات من نشر فيديو في القناة الاسرائيلية "13" يوثق قيام مقاتلين من وحدة "نيتساح يهودا" وهم يضربون فلسطينيين بالقرب من رام الله، عقب رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية آفيف كوخافي على الحادث وقال إنه "خطير للغاية ومثير للاشمئزاز ويتعارض تماما مع قيم الجيش الإسرائيلي . وكشف تحقيق أولي أنه خلال نشاط عملياتي للجيش الاسرائيلي تم تمييز سيارة مشتبهة. مسافر بالسيارة وفلسطيني آخر تم توقيفهم من قبل المقاتلين الذين تصرفوا معهم بعنف واستخدموا معهم القوة، بدون الحاجة لذلك. ويشار الى أن الجيش الاسرائيلي كان على علم بشريط الفيديو هذا وتم توقيف المقاتلين عن الخدمة العسكرية بداية الأسبوع بعد شكوى قدمها قادتهم في الوحدة العسكرية.

وكما ذكر، فإنه في الفيديو الذي تم تحميله من قبل مستخدم فلسطيني في تيكتوك، يظهر المقاتلين من الكتيبة 97 بوحدة ’نيتساح يهودا’ خلال قيامهم بجولة وهم يضربون فلسطينيين بمنطقة غربي رام الله. وقال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية بأن "المقاتلين المشاركين بالحادث غير ملائمين بأن يصبحوا مقاتلين. وسيتم التحقيق بالحادث بدقة وبصورة معمقة من قبل قادتهم ومن قبل الشرطة العسكرية. ستتم محاسبة المتورطين. لايوجد مكان في الجيش الإسرائيلي لمثل هذه التصرفات".

وتتم عرض التحقيقات الأولية لقائد منطقة المركز، الجنرال يهودا فوكس. وتم توقيف المقاتلين بالوحدة عن الخدمة العسكرية ومن كل منصب قتالي آخر. في اعقاب الحادث فتح تحقيق للشرطة العسكرية، وسيتم نقل نتائجه للنيابة العسكرية, وسيتم استعراض نتائج التحقيقات بأقرب فرصة لرئيس هيئة الاركان، الذي أمر بأن الحدث والدروس منه يجب نشرها ودراستها في كل وحدات الجيش.