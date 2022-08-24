مكتب الإتصال الإسرائيلي لدى الرباط ينفي إصدار تأشيرات لعقود عمل للمغاربة في إسرائيل

"لا يجمعه أي رابط بما يسمى بمكتب الوساطة الذي يوفر فرص عمل بإسرائيل أو بأي مكتب آخر يدعي إصدار تأشيرات"

نشر رئيس مكتب الإتصال الإسرائيلي لدى المغرب توضيحا حول تأشيرات العمل في إسرائيل أنه“ليس هناك أي اتفاق رسمي لحد الساعة، بل يعمل البلدان حاليا على إعداده”، مبرزا، أنه ” لا يجمعه أي رابط بما يسمى بمكتب الوساطة الذي يوفر فرص عمل بإسرائيل أو بأي مكتب آخر يدعي إصدار تأشيرات عمل لإسرائيل”.

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وشدد غوفرين في بيان نشره علة صفحته على تويتر على أنه لا يصدر أي تأشيرات للعمل في إسرائيل، مشددا على أنه "ليس هناك أي اتفاق رسمي لحد الساعة بخصوص ذلك إلى أن يتم توقيع الاتفاق الذي أعلن وزير الداخلية المغربية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الداخلية الإسرائيلية آيليت شاكيد، في يونيو/تموز المنصرم، عزمهما التوصل إليه”.

وأفاد أنه في الوقت الحالي، “يتم الترتيب بشكل خاص لتأشيرات العمل صادرة للمغاربة للذهاب إلى إسرائيل من قبل الشركات الإسرائيلية التي تقوم بجميع الإجراءات مع وزارة الداخلية الإسرائيلية”وأشار إلى أن الإعلان الرسمي عن تأشيرات العمل بإسرائيل، سينشر بعد توقيع الاتفاقية الرسمية بين الحكومتين المغربية والإسرائيلية.

يأتي ذلك في وقت شرع مكتب للوساطة في تلقي طلبات شباب راغبين في العمل في إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد أعلنت عن عزمها إبرام اتفاق تعاون مع المغرب لاستقدام مغاربة إلى إسرائيل للعمل في قطاعي البناء والتمريض، على ما أفادت وزارة الداخلية الإسرائيلية، بمناسبة زيارة وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد إلى المغرب يونيو/تموز المنصرم.

وقالت الوزارة، في بيان، إن شاكيد “اتفقت، خلال لقائها مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، على توقيع اتفاقية ثنائية لجلب عمال البناء والتمريض إلى إسرائيل”.