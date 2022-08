مكتب الإتصال الإسرائيلي لدى الرباط ينفي إصدار تأشيرات لعقود عمل للمغاربة في إسرائيل

نشر رئيس مكتب الإتصال الإسرائيلي لدى المغرب توضيحا حول تأشيرات العمل في إسرائيل أنه“ليس هناك أي اتفاق رسمي لحد الساعة، بل يعمل البلدان حاليا على إعداده”، مبرزا، أنه ” لا يجمعه أي رابط بما يسمى بمكتب الوساطة الذي يوفر فرص عمل بإسرائيل أو بأي مكتب آخر يدعي إصدار تأشيرات عمل لإسرائيل”.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .