تقرير سعودي: إسرائيل تجري مناورات مشتركة مع الولايات المتحدة في البحر الأحمر

وذهب التقرير أيضًا إلى الحديث عن وصول الغواصات الإسرائيلية إلى باب المندب تمهيدًا للقيام بعمليات تجسس

أشار تقرير سعودي في موقع إيلاف اللندني إلى مناورات سرية نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة في الفترة الأخيرة تحاكي هجومًا على إيران من البحر والجو والسيطرة على سفن حربية إيرانية في مياه الخليج.

وبحسب الموقع، فإن إسرائيل والولايات المتحدة تستعدان على ما يبدو لليوم التالي بعد توقيع الاتفاق النووي مع ايران، من خلال الانخراط في مناورات مشتركة بعضها جهرا والبعض الآخر بالسر وهو ما يأتي ضمن الاستعدادات لأي طارئ.

كما أشار الموقع إلى أن إسرائيل نفذت خلال العام المنصرم مناورات جوية شاركت فيها طائرات مقاتلة من كافة الأنواع، وتم بعضا المناورات في البحر المتوسط وفي اليونان وفي الصحراء المغربية، ومنطقة الشرق الاوسط.

وذهب التقرير أيضًا إلى الحديث عن وصول الغواصات الإسرائيلية إلى باب المندب، بل أبعد من ذلك، وفق تعبيرهم، وسط المحاولة للاقتراب قدر الإمكان من الحدود الإيرانية تمهيدًا للقيام بعمليات تجسس وإطلاق صواريخ بحر-أرض وقت الحاجة.

وزار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، القاعدة السادسة للقوات الجوية بن جرير (54 كلم وشمال مراكش) حيث استعرض قائد القاعدة الكولونيل ماجور حسن ماحوار ادوار اسراب المسيرات وناقشا "التعاون بين القوات الجوية للبلدين" في أول زيارة علنية وهي الأولى من نوعها التي يقوم بها أعلى عسكري إسرائيلي يرتدي زيا رسميا لدول عربية.

وتسعى إيران هذه الأيام لعقد اتفاق لتنظيم نشاطاتها النووية على غرار الاتفاق السابق الذي أبرمته معها الولايات المتحدة عام 2015 وانسحبت منه بعد ذلك في عهد دونالد ترامب، مقابل تحريرها من العقوبات الدولية. وتعلن إسرائيل استياءها من اتفاق سيء مع إيران منذ سنوات وكان رئيس الوزراء يائير لابيد قد تحدث قبل يومين مع الرئيس الفرنسي عمانويل ماكرون وأوضح له أن إسرائيل تعارض العودة الى الاتفاق النووي وأنها لن تكون ملتزمة فيه.