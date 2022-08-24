الخارجية الإيرانية تعلن تسلمها الرد الأميركي على المسودة الأوروبية للاتفاق النووي وإيران تدرس

عملية المراجعة الدقيقة لآراء الجانب الأميركي بدأت، والجمهورية الإسلامية الإيرانية ستعلن رأيها في هذا السياق

أعلنت الخارجية الإيرانية، مساء الأربعاء، تسلمها الرد الأميركي على المسودة الأوروبية للاتفاق النووي، في الوقت الذي أشارت فيه وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤول أميركي إلى أن واشنطن سترد على المطالب الإيرانية في وقت لاحق من اليوم.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن "هدف الاتفاق النووي هو التأكد بشكل دائم وقابل للتحقق من أن إيران لن تحصل على سلاح نووي"، مشددة على "أننا لن نثق بإيران، والاتفاق النووي هو صفقة مبنية على وضع أنظمة تحقق ومراقبة أكثر صرامة".

واشارت ا ف ب إلى بيان باسم الوزارة ناصر كنعاني جاء فيه أن إيران "تلقت هذه المساء عبر المنسق الأوروبي، رد الحكومة الأميركية على آراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن حل القضايا المتبقية في مفاوضات رفع العقوبات"، مشيرا الى أن "عملية المراجعة الدقيقة لآراء الجانب الأميركي بدأت، والجمهورية الإسلامية الإيرانية ستعلن رأيها في هذا السياق الى المنسق بعد انهاء مراجعتها".

ومن جهته قال قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، إن بلاده تعارض الاتفاق النووي الإيراني لأنه سيئ. وتساءل لابيد في لقاء مع الصحفيين، الأربعاء: "كيف يمكن التوقيع على اتفاق مع الإيرانيين يمنحهم مئة مليار دولار سنويا كجائزة على قيامهم بخرق جميع التزاماتهم"؟

وعلى خلفية التقدم بالاتفاق النووي، من المقرر أن ينطلق وزير الأمن بيني غانتس غدًا الخميس لزيارة مقر القيادة المركزية الأمريكية في فلوريدا "سنتكوم" وسيجري هناك سلسلة من الاجتماعات، من بينها اجتماع مع قائد القيادة المركزية الجنرال مايكل كوريلا، وسيستعرض أمامه نظره عامة حول الجوانب العملياتية للتعاون ضد التموضع الايراني في الشرق الأوسط.

وسيجتمع الجمعة في واشنطن مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في محاولة للتأثير باللحظات الأخيرة على الاتفاق النووي، وعشية يوم السبت سينطلق في زيارة إلى اليابان.