السلطة الفلسطينية تحث مواطنيها على عدم استخدام مطار رامون الإسرائيلي"ينبغي أن يكون للفلسطينيين مطار خاص بهم"

حثت السلطة :"عدم السفر عبر مطار رامون في جنوب إسرائيل وعدم الاستفادة من الامتيازات التي وعدت بها إسرائيل"

حثت السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء،‭‭‭ ‬‬‬مواطنيها على "عدم السفر عبر مطار رامون في جنوب إسرائيل وعدم الاستفادة من الامتيازات التي وعدت بها إسرائيل"، قائلة إنه "ينبغي أن يكون للفلسطينيين مطار خاص بهم".

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، (في إشارة إلى مطار قلنديا المهجور الآن في الجزء الشمالي من الضفة الغربية) إنه "إذا ما أرادت إسرائيل التَسهيل على الفلسطينيين فليفتح أمامنا مطار القدس (قلنديا)".

وواجهت خطط إسرائيل السماح للفلسطينيين باستخدام مطار رامون في بعض الرحلات انتقادات شديدة من قبل العديد من النشطاء الفلسطينيين الذين يقولون إن هذه الخطوة لن تؤدي بأي حال من الأحوال إلى تخفيف قيود السفر الصارمة.

وردا على سؤال عن رحلة طيران مستأجرة تقل مسافرين فلسطينيين إلى قبرص عبر رامون هذا الأسبوع قال المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية في الضفة الغربية موسى رحال، إن "الواجب الوطني يحتم علينا ألا نسافر عبر مطار رامون، ونحن ننصحهم ما يتوجهوا إليه".

وكانت سلطة المطارات الإسرائيلية، قد قالت في وقت سابق من شهر أغسطس/آب الجاري إنه "سيتم السماح للفلسطينيين بالسفر من الضفة الغربية على متن رحلات خاصة من مطار رامون قرب منتجع إيلات المطل على البحر الأحمر إلى وجهات في تركيا."

وجاءت هذه الخطوة بعد ضغوط من الولايات المتحدة لتخفيف بعض قيود السفر الصارمة التي تمنع الفلسطينيين من استخدام المطارات الإسرائيلية دون تصريح خاص، بما في ذلك مطار بن غوريون الدولي الرئيسي.