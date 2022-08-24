إسرائيل: نتنياهو يحذر من الاتفاق النووي الجديد ولابيد يسعى لمحادثة بايدن

"أردت أن ألفت انتباهكم إلى تطور يلقي بظلاله على أمننا ومستقبلنا - أعني الاتفاق السيئ مع إيران

وصف رئيس المعارضة في إسرائيل بنيامين نتنياهو الاتفاق النووي المرشح للتوقيع في وقت قريب بالسيئ مضيفًا أنه يلقي بظلاله على أمن ومستقبل إسرائيل وذلك خلال مؤتمر صحافي عقد مساء الأربعاء.

وقال نتنياهو أمام الصحافيين "أردت أن ألفت انتباهكم إلى تطور يلقي بظلاله على أمننا ومستقبلنا - أعني الاتفاق السيئ مع إيران. أولاً إنه يعطي أموالًا طائلة للإرهاب والعدوان الإيراني مبالغ لا يمكن تخيلها على الإطلاق. ثانيًا، إنه يمنح إيران مجموعة من أجهزة الطرد المركزي، ولديهم حاليًا 5000، وسيحصلون خلال سنتين (بفضل الاتفاق) على 3500 أخرى تزيد قدرتها بعشرة أضعاف حتى عشرين ضعفًا. إنها مضاعفة هائلة لقدرة إيران، ولأهم عنصر في التخصيب النووي".

وفي غضون ذلك، عقب رئيس الوزراء يائير لابيد على الأنباء حول اتفاق نووي قريب بالقول إن "الاتفاق المطروح حاليا على الطاولة هو اتفاق سيء سيمنح إيران مئة مليار دولار سنويا. هذه الأموال لن تصرف على بناء مدارس أو مستشفيات. مئة المليار دولار هذه ستصرف على زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط وعلى ترويج الإرهاب في كل أنحاء العالم".

وأضاف "إسرائيل لا تعارض اتفاقا مهما كان. نعارض هذا الاتفاق لأنه سيء, لأن لا يمكن قبوله بنصه الحالي. بنظرنا, هو لا يناسب المعايير التي حددها الرئيس بايدن نفسه التي تتعهد بمنع إيران من التحول إلى دولة نووية. هذا الاتفاق يعرض استقلالية الوكالة الدولية للطاقة الذرية للخطر وهو يخلق ضغوطا سياسية تهدف لإغلاق الملفات المفتوحة بدون استكمال تحقيق مهني فيها".

وأشار تقرير في القناة الإخبارية 13 إلى أن طاقم قيادة الأمن القومي في إسرائيل عمل على تنسيق محادث هاتفية للابيد مع الرئيس الأمريكي جو بايدن دون نتيجة تذكر، فيما برر الجانب الأمريكي إرجاء تلك المحادثة بخروج الرئيس إلى إجازة.

وأعلن الأربعاء ان إيران تلقت الرد الأمريكي على مسودة الاتفاق وأن طهران ستراجع الملاحظات الواردة فيه لترد عليها.