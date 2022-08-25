تقديم القيادي في الجهاد الإسلامي بسام السعدي للمحاكمة

حين وصل أفراد القوة الإسرائيلية لاعتقال السعدي عرف نفسه على أنه شخص آخر ليتمكن من التهرب من الاعتقال.

قدمت صباح اليوم الخميس في سجن عوفر قرب رام الله لائحة اتهام ضد بسام السعدي القيادي بالجهاد الإسلامي في جنين. ووجهت للسعدي تهمة العضوية وتقديم المساعدة لمنظمة إرهابية، مساعدة العدو، التنكر والتحريض، وتم تمديد اعتقاله حتى يوم الأحد.

وبحسب لائحة الاتهام، فقد عمل السعدي بالتعاون مع آخرين على تثبيت نشاط الجهاد بما في ذلك من خلال الحصول على أموال من مسؤول في التنظيم من غزة. وبالإضافة فقد نادى السعدي بمواصلة النضال الفلسطيني العنيف. وفضلا عن ذلك، حين وصل أفراد القوة الإسرائيلية لاعتقاله عرف نفسه على أنه شخص آخر ليتمكن من التهرب من الاعتقال.

وبحسب النشر في القناة 13، فقد اعتقل بمعية السعدي أشرف الجدع، الناشط في الجهاد الإسلامي ومساعد السعدي المقرب. وقبض بحوزتهما أثناء الاعتقال على مسدس وذخيرة، وعبوات ومبلغ نقدي.

يشار إلى أن الجهاد الإسلامي هدد بالانتقام فور اعتقال السعدي ما حمل المسؤولين في إسرائيل على اتخاذ قرار بحملة استباقية عسكرية هدفت إلى اجتثاث قيادة التنظيم في القطاع وسط التأكيد على أن حماس خارج الموضوع في محاولة لتقليص نطاق الحملة التي عرفت باسم مطلع الفجر/ الفجر الصادق.