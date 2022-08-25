رئيس الحكومة الإسرائيلية: لا استبعد التعاون مع القائمة المشتركة

لابيد: القائمة المشتركة لن تشارك في الحكومة المقبلة لأنها غير مهتمة بها، لكني لا استبعد التعاون معها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الخميس، إن"القائمة المشتركة لن تشارك في الحكومة المقبلة لأنها غير مهتمة بها" لكنه لا يستبعد التعاون معها. كما دعا لابيد إلى الاتحاد بين حزبي "ميرتس" والعمل في الانتخابات المقبلة.

وحذر لابيد في مؤتمر صحفيّ من أن "خوض حزبي ميرتس والعمل الانتخابات بشكل منفرد قد يؤدي إلى حكومة برئاسة نتنياهو وبن غفير"، وقال لابيد إن "الاستطلاعات الوحيدة التي يكون فيها لنتنياهو حكومة هي تلك التي لا يتجاوز فيها حزب العمل وميرتس نسبة الحسم".

وعندما سُئل لابيد عن تشكيل حكومة بدعم القائمة المشتركة أجاب رئيس الوزراء أن تردد الحزب هو ما سيمنعه من الجلوس في الحكومة لكنه لم يغلق الباب امامه. وقال "ان القائمة المشتركة لن تكون في الحكومة لأنها غير معنية. لقد قالوا ذلك ألف مرة. لكنني أقولها مرة أخرى، تحدثوا إلينا بعد الانتخابات".