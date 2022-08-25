الشرطة الإسرائيلية تعتقل أحد سكان القدس الشرقية خطط لهجوم إطلاق نار وسط المدينة

اعتقلت الشرطة أربعة من سكان حي جبل المكبر في القدس الشرقية، تتراوح أعمارهم بين 18 و 20 عاما احدهم خطط لاعتداء

أعلنت الشرطة الإسرائيليى، اليوم الخميس، عن اعتقال شخص من القدس الشرقية خطط لهجوم إطلاق نار في وسط المدينة وفكر في شراء بندقية هجومية من طراز M16 مقابل عشرات الآلاف من الشواقل، ومن ومن المقرر توجيه الاتهام له الجمعة الوشيك.

وفقا لبيان للشرطة، "فتحت شرطة منطقة القدس والشاباك مؤخرا تحقيقا في أعمال شغب عنيفة ونشاط عمليات عدائية في القدس الشرقية من قبل أعضاء خلية طلاب تابعون لحركة حماس" وبعد التحقيق، اعتقلت الشرطة أربعة من سكان حي جبل المكبر في القدس الشرقية، تتراوح أعمارهم بين 18 و 20 عاما وكشف التحقيق أن "أحد المشتبه بهم المعتقلين خطط لهجوم إطلاق نار في وسط القدس"

واشار البيان إلى أن "المشتبه بهم الأربعة الذين تم اعتقالهم شاركوا جميعًا في أعمال عدائية في القدس الشرقية في الأشهر المنصرمة، بما في ذلك مواجهة قوات الأمن بإلقاء الحجارة وقنابل المولوتوف والألعاب النارية عليهم"