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خبير إسرائيلي: هكذا سيؤثر الاتفاق النووي على قدرة إسرائيل العسكرية ضد إيران

i24news

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صبي يحمل العلم الإيراني أمام برج نصب آزادي (الحرية) في مسيرة للاحتفال بالذكرى 41 للثورة الإسلامية ، في طهران ، إيران ، الثلاثاء ، 11 فبراير 2020
(AP Photo/Vahid Salemi)صبي يحمل العلم الإيراني أمام برج نصب آزادي (الحرية) في مسيرة للاحتفال بالذكرى 41 للثورة الإسلامية ، في طهران ، إيران ، الثلاثاء ، 11 فبراير 2020

"بمجرد دخول الولايات المتحدة في الاتفاق، يتم تقييد أيدي إسرائيل، أو تقييدها جزئيًا، لكل ما يتعلق بهجوم شامل"

 قال رئيس مركز موشيه ديان للدراسات الشرق الأوسط وإفريقيا في جامعة تل أبيب عوزي رابي،"لا شك أن الوضع الذي يعيش فيه الإيرانيون في الوقت الحالي ربما يكون أفضل ما توصلوا إليه. وهذا الاتفاق سيلغي جزءًا كبيرًا من العقوبات الأمريكية لأنه أداة تعمل في شكل بنوك ومالية ومنظمات تنتمي في الواقع للحرس الثوري بحيث لن تعود العقوبات كما كانت".

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جاءت تصريحات البروفيسور  رابي، صباح اليوم الخميس مع نسيم مشعل وغاي بيليغ على راديو 103 FM، وأعرب عن اعتقاده أن "الإيرانيين يأخذون شيئًا يعطي لهم حصانة من هجوم عسكري ".

واشار رابي إلى  أن "الولايات المتحدة وأوروبا بحاجة إلى الاتفاقية لأن الإيرانيين لديهم فرضية أنه بمجرد دخول الولايات المتحدة في الاتفاق، يتم تقييد أيدي إسرائيل، أو تقييدها جزئيًا، لكل ما يتعلق بهجوم شامل. ومن المشكوك فيه أن تتمكن إسرائيل من القيام بمثل هذا الشيء الشامل بعد هذا الاتفاق".

وكانت الولايات المتحدة قد ردت الليلة المنصرمة على تصريحات إيران بشأن المسودة النهائية للاتفاق النووي بين طهران والقوى الغربية، وذلك على خلفية أنباء تفيد بأن "الاتفاق يتبلور"، وأن "إيران على وشك التوقيع"

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