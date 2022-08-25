إسرائيل: اخلاء منازل في أعقاب اندلاع حرائق بالقرب من بلدة بيت شيمش

رجال الإطفاء يكافحون للسيطرة على الحرائق.وانضمت ست طائرات وطائرة هليكوبتر تابعة للشرطة إلى 20 فريقا للإطفاء

أدى اندلاع حريق غابات خارج بلدة بيت شيمش إلى إخلاء منازل في تجمع زراعي قريب، بينما لا يزال رجال الإطفاء يكافحون للسيطرة على الحرائق.وانضمت ست طائرات وطائرة هليكوبتر تابعة للشرطة إلى 20 فريقًا من فرق الإطفاء في محاولة لإخماد الحريق الذي اندلع بعد ظهر يوم الخميس.

وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد تقييما للوضع في أعقاب اندلاع حرائق بالقرب من بيت شيمش مساء اليوم الخميس، وشارك في الحديث وزير الأمن الداخلي عمر بارليف، ومفوض الإطفاء والإنقاذ الرائد تفسار إيال كاسبي، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء اللواء آفي جيل ومسؤولون آخرون.

وتلقى رئيس الوزراء تحديثا لأوضاع الحريق في المنطقة واستعدادات الاطفاء على الفور. ووجه رئيس الوزراء لابيد بتفعيل كافة القوى والوسائل في المراحل الأولى من أجل تحقيق السيطرة السريعة على الحريق، وفق القرارات المهنية في الميدان.

كما شكر رئيس الوزراء لابيد رجال الإطفاء والقوى الأمنية الأخرى على نشاطهم السريع وحماية أرواح المواطنين. ويتلقى رئيس الوزراء تحديثات منتظمة طوال الوقت، وإذا لزم الأمر، سيعقد مشاورات إضافية، حسب التطورات.