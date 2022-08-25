عقدت اليوم جلسة إيجاز استخباراتي مع رئيس ديفيد بارنيا، لبحث آخر المستجدات حول القضايا الأمنية الحالية المدرج

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، في تغريدة له على حسابه على تويتر بأن بلاده ستعمل بكل الطرق لمنع إيران من أن تصبح دولة نووية، وأضاف: "عقدت اليوم جلسة إيجاز استخباراتي مع رئيس ديفيد بارنيا، لبحث آخر المستجدات حول القضايا الأمنية الحالية المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها الاتفاق النووي مع إيران".

ومن جهته قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: "التقى رئيس الوزراء، اليوم الخميس، رئيس الموساد دافيد برنيعافي في مكتب الأول بمعسكر الكرياه بتل أبيب" وأوضح البيان أن الاجتماع تناول الايجاز الذي قدمه رئيس الموساد حول القضايا الأمنية الراهنة وعلى رأسها الاتفاق النووي مع إيران.

كما استعرض رئيس الموساد صورة الوضع الاستخباراتي والمخاطر التي تكمن في العودة إلى هذا الاتفاق.

وبعد تسلمها الرد الإيراني على مقترحات إحياء الاتفاق النووي، عبر الاتحاد الأوروبي، أرسلت واشنطن بدورها ردها على تعليقات طهران حول النص "النهائي" للاتفاق.

ويحمل الاتفاق المبرم بين طهران وست قوى دولية كبرى، اسما رسميا هو "خطة العمل الشاملة المشتركة"، والذي يتولى رفع عقوبات عن إيران لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.