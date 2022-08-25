رئيس الموساد: إسرائيل ليست جزءًا من الصفقة النووية الإيرانية، ولها الحق في الدفاع عن نفسها

رئيس الموساد: الاتفاق لا ينطبق على دولة إسرائيل

حذر رئيس الموساد الإسرائيلي، ديدي برنياع، من أن الصفقة النووية الوشيكة هي كارثة استراتيجية، لأنه حسب قوله، على المدى الطويل سيسهل على إيران محاولة الحصول على أسلحة نووية وهي جهود لم تتخل عنها منذ عام 2003.

وفقًا لبرنياع، الشيء الوحيد الذي يتغير الآن هو "تكتيكات الصفقة" الإيرانية والتي يتم تنفيذها الآن تحت رعاية القوى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

ويعقد بارنياع سلسلة طويلة من الاجتماعات والإيجازات الاستخباراتية في أعقاب التوقيع الواضح على الاتفاقية، بما في ذلك مع رئيس الوزراء يائير لابيد في مبنى "الكيريا" في تل أبيب. وقال رئيس الموساد، الذي لطالما تمسك بالموقف القائل بأن إيران ستعود إلى الاتفاقية لأن لها وللولايات المتحدة مصلحة استراتيجية في القيام بذلك، وقال برنياع أن فرصة التوقيع تقترب من 100٪.

وأكد في محادثات مغلقة أجراها رئيس الموساد أن الاتفاق لا ينطبق على دولة إسرائيل، وأشار إلى أن الموساد يواصل العمل طوال الوقت لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية. وكرر بارنياع وشدد على أن "التزامنا لا علاقة له بالاتفاق. إسرائيل ليست طرفا في الاتفاق ولها الحق في الدفاع عن نفسها".