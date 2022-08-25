تقارير: "غارة منسوبة لإسرائيل شملت مدينة طرطوس استهدفت شحنات أسلحة ايرانية"

قناة العربية""الغارات الجوية الإسرائيلية استهدفت مخبأ ذخيرة لحزب الله بالقرب من مدينة طرطوس الساحلية"

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء مدينة مصياف غربي مدينة حماة في وسط سورية"، فيما اكدت تقارير اعلامية ان "الغارة المنسوبة لإسرائيل توسعت لتشمل مدينة طرطوس الساحلية حيث استهدفت شحنات اسلحة ايرانية."

وفي وقت لاحق أفادت قناة "العربية" "شن غارات جوية على مخزن أسلحة تابع لحزب الله بالقرب من مدينة طرطوس، مشيرة إلى أن "الغارات الجوية الإسرائيلية استهدفت مخبأ ذخيرة لحزب الله بالقرب من مدينة طرطوس الساحلية"

وفي تصريحات صحفية قال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبدالرحمن، أن" 5 صواريخ اسرائيلية وصلت إلى أهدافها، على الرغم من كثافة النيران السورية والدفاعات الجوية التي انطلقت من طرطوس وغرب حمص"

وأفاد شهود عيان عن سماع دوي انفجارات في مدينة طرطوس و الدريكيش وباقي مناطق المحافظة في الساحل السوري ، وقالت التقارير الواردة ان الغارة على طرطوس دمرت شحنة اسلحة ايرانية كانت بصدد التوجه الى لبنان لدعم حزب الله

واظهرت صورا على مواقع التواصل الاجتماعي حريق كبير في بطن احد الجبال في مدينة مصياف قالت المصادر انه "معسكر للجماعات الايرانية ومخازن اسلحتها واوضحت ان هناك اشتعال النيران جراء العدوان على ريف مصياف في الجبال الواقعة بين مصياف و قرية الرصافة غربي المدينة بالاضافة الى اندلاع حرائق بـمنطقة البريج وعشتر كما اندلع حريق في منطقة دويرالشيخ سعد في طرطوس بسبب العدوان وقد هرعت سيارات الإطفاء إلى عين المكان"