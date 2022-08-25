الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة عبير بنت عبد الله بن سعود

وقال الديوان في بيان إنه سيصلي عليها يوم الجمعة بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله

أعلن الديوان الملكي في السعودية يوم الخميس، وفاة الأميرة عبير بنت عبد الله بن عبد العزيز بن سعود بن جلوي آل سعود. وقال الديوان في بيان إنه سيصلي عليها يوم الجمعة بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

وشكّل خبر وفاتها صدمة كبيرة بين رواد السوشيال ميديا، ونعاها كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الديوان الملكي السعودي - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية /واس/ - "انتقلت إلى رحمة الله تعالى، الأميرة عبير بنت عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليها يوم غدٍ الجمعة في مدينة الرياض".