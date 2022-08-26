القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في تركيا: أؤمن بتطبيع علاقاتنا مع تركيا

وذكرت أنه مع تشكيل حكومة جديدة وانتخاب إسحاق هرتسوغ رئيسا لإسرائيل، بدأت عملية حوار بين أنقرة وتل أبيب.

قالت القائمة بأعمال سفارة إسرائيل في أنقرة إيريت ليليان، إنها تؤمن بشدة بعملية التطبيع بين تركيا وإسرائيل. وأشارت ليليان في تصريح خاص للأناضول، إلى عدم وجود وساطة من طرف ثالث في عملية التطبيع بين تركيا وإسرائيل.

وتابعت قائلة: "عملية المصالحة كانت بقرار من كلا الحكومتين. لا بد أن أذكر هنا اسم المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن ونائب وزير الخارجية سادات أونال ووكيل وزارة الخارجية الاسرائيلية، إنهم أداروا هذه المرحلة بحكمة".

وأردفت في هذا السياق: "أعتقد أن علاقاتنا الثنائية غير مرتبطة بطرف ثالث. أنا لا أتجاهل الحقيقة وأعلم أن القضية الفلسطينية ذات قيمة كبيرة في قلوب الإدارة التركية. وأنا أعلم وأفهم ذلك جيدًا. وهذه قضية مهمة جدًا بالنسبة لنا كإسرائيليين".

وعن العلاقات التجارية بين الجانبين، أشارت ليليان إلى إمكانية رفع حجم التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل إلى 10 مليارات دولار سنويا. وذكرت أن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الجانبين قد تجتمع خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد انقطاع منذ عام 2009، وأن الزيارات المتبادلة على صعيد الوزراء ستساهم في إنعاش التبادلات التجارية بين أنقرة وتل أبيب.

وذكرت أنه مع تشكيل حكومة جديدة وانتخاب إسحاق هرتسوغ رئيسا لإسرائيل، بدأت عملية حوار بين أنقرة وتل أبيب.