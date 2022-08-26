المنظمات اليهودية تنتقد زعيم الأرجنتين بسبب تعليقاته حول الهولوكوست:"وباء كورونا قتل ما بين محرقة واثنين"

"مات أكثر من 6 ملايين شخص، وهو نفس العدد تقريبا من الأشخاص الذين لن ننساهم أبدا الذين ماتوا في الهولوكوست"

أدانت المنظمات اليهودية الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز لمقارنته عدد الوفيات الناجمة عن وباء كورونا بالهولوكوست. وأدلى بهذه التصريحات للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، "نحن نعيش في جائحة، مات أكثر من 6 ملايين شخص، وهو نفس العدد تقريبا من الأشخاص الذين لن ننساهم أبدا الذين ماتوا في الهولوكوست"

وكان الرئيس الأرجنتيني قد قال في وقت سابق خلال ندوة حول التنوع والشمول :"ما زلنا لا نعرف عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في هذا الوباء. وفقًا للأمم المتحدة ، مات ما بين 6 و 10 ملايين شخص. ليس لدينا العدد الدقيق. لكن على أي حال، نحن نعلم أن الوباء قتل ما بين محرقة واثنين"

وقد تعرضت تصريحات الرئيس لانتقادات من قبل العديد من المنظمات اليهودية، بما في ذلك DAIA، ومنظمة حقوق الإنسان التي تمثل الجالية اليهودية في الأرجنتين، ورابطة مكافحة التشهير ، و B'nai Brith International.

ومن جهتها قالت DAIA في بيان نُشر على تويتر، "بصفتنا منظمة لحقوق الإنسان، سمعنا من الرئيس ألبرتو فرنانديز بيانين غير لائقين وأن مؤسستنا ترفض"، مؤكدة أن الهولوكوست كانت "مأساة فريدة لا تضاهى".

كما أعربت B'nai Brith International عن موقفها في تغريدة على تويتر وقالت فيها إن "تصريحات الرئيس ببساطة غير مقبولة، وتظهر عدم احترام لضحايا المحرقة".

في وقت سابق من شهر مايو/أيار المنصرم، قال فرنانديز في مقابلة على إذاعة Radio Con Vos إن "الإنسانية ليست على علم بما شهدته. نحن نعيش في جائحة، مات أكثر من 6 ملايين شخص ، وهو نفس العدد تقريبًا من الأشخاص الذين لن ننساهم أبدًا [الذين ماتوا في الهولوكوست ".