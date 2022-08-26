الضفة الغربية: نشطاء يساريون وفلسطينيون يهاجمون يهوديا يلوح بالعلم الإسرائيلي

سنعطي قوة للشرطة والجنود حتى لا يفكروا مرتين ولا يخافوا من إطلاق النار على الإرهابيين. في الكنيست التالية

هاجم نشطاء يساريون وفلسطينيون، اليوم الجمعة، يهوديا يلوح بالعلم الإسرائيلي خلال احتجاج خارج ضريح النبي شموئيل في شمال القدس، وتقدم الضحية بشكوى للشرطة وفتح تحقيق. وبحسب صور الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الشرطة لم تكن لتقدم المساعدة للشاب الذي تم طرحه على الأرض.

وفي السياق رد رئيس حزب "عوتسما يهوديت" اليميني النائب إيتمار بن غفير في بيان، قائلا: "في دولة إسرائيل بزعامة غانتس ولبيد، تمت مهاجمة يهودي يلوح بعلم إسرائيلي، وركلوه بينما هو طريح على الأرض، أمام الشرطة، في صمت. أطلقوا النار على الإرهابيين وسحقهم. بعون الله، سنعطي قوة للشرطة والجنود حتى لا يفكروا مرتين ولا يخافوا من إطلاق النار على الإرهابيين. في الكنيست التالية وسنقوم بدفع مشروع القانون الذي بدأته، قانون حصانة للجنود والشرطة. حان الوقت حافظوا على سلامة ابناء الوطن واوقفوا الفوضى ".

وقالت الشرطة في بيان إن شجارا اندلع خلال الاحتجاج تعرض خلاله عدة أشخاص للهجوم. وأضافت أن "جنود حرس الحدود العاملين في الموقع تصرفوا لصد مثيري الشغب ووقف العنف في الموقع"