إسرائيل: بن غفير وسموتريتش يعلنان التنافس على بطاقة مشتركة لليمين المتطرف

ووفقًا لبنود اتفاقية الاندماج، سيرأس سموتريش القائمة، ويكون بن غفير نائبه

أعلن العضوان في الكنيست الإسرائيلي من اليمين المتطرف، بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير ، اليوم الجمعة أن حزبي "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" سيخوضان قائمة مشتركة في انتخابات نوفمبر./تشرين الثاني المقبل، ووفقًا لبنود اتفاقية الاندماج، سيرأس سموتريش القائمة، ويكون بن غفير نائبه

وكان رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو قد دعا عضوا الكنيست اليميني المتطرف إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش إلى اجتماع يوم الجمعة ، لتكثيف جهوده لجعل حزبي عوتسما يهوديت والصهيونية الدينية يتنافسان على بطاقة مشتركة في انتخابات 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل

وفقًا للقناة الإسرائيلية (12)، كان من المقرر أن يشارك عضو الكنيست من حزب الليكود ياريف ليفين – الذي يعتبر اليد اليمنى للمدعوم في الكنيست – في الاجتماع في منزل زعيم الحزب في قيساريا.

بعد الإعلان عن خوض الانتخابات بشكل مستقل وانقسام حزب "الصهيونية الجديدة"، حصل إيتمار بن غفير رئيس قائمة "عوتسما يهوديت" على ثمانية مقاعد هذا وفقًا لاستطلاع اجرته صحيفة معاريف صباح اليوم (الجمعة)، أجراه معهد بانيلز للسياسة تحت إدارة مناحيم لازار.

وبهذا يضعف حزب الصهيونية الدينية بقيادة بتسلئيل سموتريتش ويقترب من عتبة نسبة الحسم، بأربع مقاعد فقط. ميرتس والعمل يزدادان قوة. الليكود يضعف بمقعد، وبحسب الاستطلاع، لا يمكن لأي من الكتل ولأي تحالف تشكيل حكومة.