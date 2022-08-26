وزير الأمن الإسرائيلي لمستشار الأمن القومي الأمريكي: "إسرائيل تعارض الاتفاق النووي"

أهمية الحفاظ على القدرات العملياتية وتعزيزها للأغراض الدفاعية والهجومية في مواجهة برنامج إيران النووي

قال وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانس لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الجمعة، إن" إسرائيل تعارض الاتفاق النووي" كما تم عرضه على الأطراف المعنية"، واشار في بيان إلاى أنه بحث مع سوليفان" الاتفاق النووي الإيراني، وضرورة تعزيز التعاون الدفاعي بين إسرائيل والولايات المتحدة ودول المنطقة"

وشدد غانتس على عدة عناصر حاسمة لغرض منع إيران من الحصول على سلاح نووي، مؤكدا على "أهمية الحفاظ على القدرات العملياتية وتعزيزها للأغراض الدفاعية والهجومية في مواجهة برنامج إيران النووي وكذلك عدوانها الإقليمي"

وأكد غانتس على أن "الإستمرار بتعميق التعاون مع الجيش الأميركي وتعزيز الإجراءات لإلحاق الضرر بأذرع إيران" ولفت، إلى "أننا نحرص على ألا يكون لإيران مظلة نووية تزيد من إرهابها في العالم وفي الشرق الأوسط".

وكانت القيادة المركزية الأميركية، قد أفادت بأن قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا، قد التقى بوزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس في مقر القيادة المركزية الأميركية في تامبا في ولاية فلوريدا، حيث بحث الطرفان القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وقالت مصدر أمني شارك في اجتماع غانتس وسوليفان، اليوم الجمعة، إن إدارة بايدن تعد خيارا عسكريا ضد إيران في نفس وقت المفاوضات حول الاتفاق النووي