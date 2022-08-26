تقرير: الدفاعات السورية تصدت لغارة جوية إسرائيلية على مصياف

4طائرات إسرائيلية أطلقت 4 صواريخ كروز و 16 قنبلة جويةفي قصف مصيافوالدفاعات السورية دمرت صواريخ إسرائيلية

ذكرت وكالة "تاس" نقلا عن القوات الروسية المتمركزة في سوريا، اليوم الجمعة، أن "الدفاعات الجوية السورية تصدت لغارة جوية إسرائيلية على مصياف"مشيرة إلى أن "أربع طائرات إسرائيلية أطلقت 4 صواريخ كروز و 16 قنبلة جوية خلال قصف مصياف".

"وأضافت القوات الروسية أن "الدفاعات الجوية السورية دمرت عددًا من الصواريخ والقذائف الإسرائيلية".ونقلت "تاس عن ضابط روسي كبير أن "القوات السورية التي استخدمت أسلحة روسية الصنع مضادة للطائرات أسقطت صاروخين وسبع قنابل موجهة. ونقلت عنه قوله إن الهجوم وقع في ساعة متأخرة من أمس الخميس"

ومن جهته أكد المرصد السوري لقوق الإنسان، حينها، أن "انفجارات عنيفة دوت في ريف حماة الغربي ناجمة عن غارات إسرائيلية جديدة".

وغربي طرطوس، أعلنت سوريا، الخميس، أيضا تصدي دفاعاتها الجوية لهجوم إسرائيلي آخر جنوب غرب المحافظة، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين ووقوع خسائر مادية.