الضفة الغربية: إطلاق نار باتجاه سيارة إسرائيلية دون وقوع إصابات

بدأت عملية البحث عن الجاني.من المفهوم أن الطلقات جاءت من الاتجاه العام لبلدة دير شرف الفلسطين

فتح مسلحون فلسطينيون النار في ساعة متأخرة من مساء الجمعة على سيارة اسرائيلية في الضفة الغربية خارج بلدة شافي شومرون.ولم يصب احد في الحادث و تعرضت السيارة لأضرار طفيفة.

وقالت قوات الأمن الإسرائيلية إنها بدأت عملية البحث عن الجاني.من المفهوم أن الطلقات جاءت من الاتجاه العام لبلدة دير شرف الفلسطينية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن السيارة مملوكة لحارس أمن .