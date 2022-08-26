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الضفة الغربية: إطلاق نار باتجاه سيارة إسرائيلية دون وقوع إصابات

i24NEWS

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عملية الجيش الإسرائيلي لمكافحة الإرهاب في الضفة الغربية ، 25 أغسطس ، 2022
IDF Spokesperson Unitعملية الجيش الإسرائيلي لمكافحة الإرهاب في الضفة الغربية ، 25 أغسطس ، 2022

بدأت عملية البحث عن الجاني.من المفهوم أن الطلقات جاءت من الاتجاه العام لبلدة دير شرف الفلسطين

فتح مسلحون فلسطينيون النار في ساعة متأخرة من مساء الجمعة على سيارة اسرائيلية في الضفة الغربية خارج بلدة شافي شومرون.ولم يصب احد في الحادث و تعرضت السيارة لأضرار طفيفة.

وقالت قوات الأمن الإسرائيلية إنها بدأت عملية البحث عن الجاني.من المفهوم أن الطلقات جاءت من الاتجاه العام لبلدة دير شرف الفلسطينية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن السيارة مملوكة لحارس أمن .

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